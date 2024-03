Fabian Lysell har gjort stor succé och öst in poäng för Providence Bruins i AHL.

Men nu har 21-åringen åkt på ett bakslag då han blev skadad i helgen.

– Han kommer att vara borta en längre tid skulle jag tro, säger AHL-lagets tränare Ryan Mougenel.

Den här säsongen har Fabian Lysell tagit steg framåt efter fjolårets debutsäsong i AHL. Då gjorde talangen 37 poäng på 54 matcher men den här säsongen har Lysell varit glödhet i Providence Bruins.

På 56 matcher har 21-åringen gjort 50 poäng och han är då både näst bäst bland ligans svenskar samt har näst flest poäng bland alla U21-spelare i AHL. Bara Samuel Fagemo och Logan Stankoven är bättre än Lysell i de två kategorierna.

I lördagens match för Providence stod han för en assist och gjorde då poäng för femte matchen i rad. Men senare i matchen var olyckan framme för Lysell. I den tredje perioden av lördagens match så tappade svensken balansen i en duell med en motståndare och brakade sedan hårt in i sargen. Han klev då av och spelade inte mer i matchen.

Here is where Lysell goes down. Looks to have lost his edge and couldn’t hit the brakes. Goes into the boards very hard. Was having a very good game before this happened. pic.twitter.com/V8k0Cgpf3W