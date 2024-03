Toronto Maple Leafs tog en övertygande seger med 6–3 i nattens toppmöte med Edmonton Oilers. I den tredje perioden av matchen hamnade Oilers svenske forward Mattias Janmark i luven på Max Domi, sonen till gamle fajtern Tie Domi.

“Modigt och imponerande”, skriver Oilers-journalisten Bob Stauffer om Janmark på X.

Det blev en riktig holmgång när Toronto Maple Leafs tog emot Edmonton Oilers i natt. Matchen bjöd på nio mål och flera svenskar klev fram för respektive lag.

Pontus Holmberg, som i allt störra grad etablerat sig i Leafs laguppställning under säsongen, sköt två av hemmalagets mål medan William Nylander plockade upp både mål och assist i sin jakt på 100 poäng. Den svenske stjärnforwarden är nu uppe i 93 poäng (39+54) på 69 matcher. Dessutom stod Timothy Liljegren för två assist.

I Edmonton hamnade Mattias Janmark i fokus i den tredje perioden när Oilers åt sig in i matchen. Efter underläge 0–5 efter två perioder reducerade gästerna två gånger om innan Janmark hamnade i luven på Leafs forward Max Domi, son till mångårige slagskämpen Tie Domi.

Domi slog klubban ur händerna på Janmark varpå svensken svarade med att gå efter motståndaren. Torontospelaren var den som fick in flest slag under uppgörelsen, men det var Janmark som slutligen skickade honom i isen.

Det här var 31-åringens andra fajt i NHL på kort tid. För ganska precis en månad sedan slogs han med Calgarys forward Blake Coleman. Därmed har han tre slagsmål under NHL-karriären. Den första fajten kom 2022 när han, spelandes för Vegas Golden Knights, hamnade i en fajt med Nashvilles dåvarande forward Nick Cousins, enligt hockeyfights.com.

Efter matchen fick den tidigare AIK- och Frölundaforwarden lovord från Bob Stauffer, intierad Edmonton-journalist för sin villighet att gå utanför sin komfortzon för att behålla sin plats i laguppställningen nu när konkurrensen ökat efter värvningarna av Corey Perry, Adam Henrique och Sam Carrick.

Mattias Janmark is literally getting out of his comfort zone...and fighting to stay in the lineup...gutsy and impressive