Säsongen såg ut att ta slut redan i höstas.

I slutspelet kunde emellertid Hanna Olsson göra comeback och nu väntar VM-spel med Damkronorna – mot alla odds.

– Jag känner mig fräsch, redo och enormt taggad mentalt, säger Hanna Olsson

SOLNA (Hockeysverige.se)

Mot alla odds är Hanna Olsson tillbaka i Damkronorna för att spela VM.

Tidigt på säsongen ådrog hon sig sin andra tuffa skada på tre säsonger och prognosen visade på en comeback till hösten, men det kom att bli comeback i Frölunda redan i semifinalspelet mot Luleå.

Förbundskaptenen Ulf Lundberg:

– Jag är naturligtvis nöjd med truppen och extra nöjd över att Hanna Olsson kan vara med. Även om det inte går fortast har hon en väldig placeringsförmåga på isen. Till exempel visade hon under VM förra året att hon har en bra dynamik, att kunna spela det defensiva centerspelet, men även bidra offensivt.

Hanna Olsson:

– Det har varit en väldigt annorlunda säsong, såklart. Det var första säsongen i SDHL för Frölunda och jag var enormt taggad, säger Frölundacentern till hockeysverige.se och fortsätter:

– För mig har det sedan länge varit en dröm att få spela i Frölunda. Efter förra säsongen skulle jag äntligen få spela i finrummet, men det blev inte så många matcher (sex) till det att skadan kom.

– Efter skadan var det såklart tufft i början att inse att säsongen var över. Det var jättetufft mentalt. Från det att operationen var gjord var jag ganska bra på att ställa om och första målet var att hitta små mål efter vägen.

– Jag tycker ändå att det gått ganska fort, har återhämtat mig ganska snabbt och kom in i gymträningen ganska fort. Det har ibland varit en liten räddning mentalt att köra slut på sig i gymmet.

Hanna Olsson skadade sig i oktober. Foto: Bildbyrån

Gick på is i februari

I februari kunde trots allt Hanna Olsson gå på is igen.

– Det gick ganska fort till det att det kändes bra. Jag tror att det både såg och kändes bättre under första ispasset än vad många hade förväntat sig.

– Sedan var det en kamp mot klockan. Det var ändå ganska kort inpå vi satte upp målet att om vi skulle gå vidare från kvarten så skulle vi köra.

– Klart att det blev väldigt nervösa matcher för mig personligen om laget skulle ta sig vidare från kvartsfinalen.

Du var borta hela säsongen 2020/21 och nästan hela den här, vart kommer drivet ifrån som gör att du mentalt och fysiskt orkar jobba dig tillbaka?

– Jag ser mig inte som en skadebenägen person. Korsbandsskadan var en lång tuff skada. Även den jag haft nu har varit en lång tuff skada.

– Jag är sällan skadad annars, men när väl skadan är framme så är den det rejält. Klart att jag lärt mig mycket från förra rehabresan, att jag måste ha tålamod och inte stressa på någonting för då tar det längre tid i långa loppet. Att sedan kunna omge sig med rätt stöd, familj, pojkvän och vänner som stöttar hela vägen har varit nyckeln.

“Det var otroligt”

I semifinalen mot Luleå var alltså Hanna Olsson tillbaka på isen. Även om det blev förlust i tre raka matcher var det ändå en speciell känsla för 25-åringen från Häslö.

– Det var otroligt. Speciellt att få göra det på hemmaplan i en semifinal. Frölunda gick ut med det dagen innan att jag skulle spela. Jag kände verkligen supportrarnas stöd i ryggen på ”line-upen”. Där fick jag verkligen gåshud. Det var verkligen jätteroligt att få avsluta säsongen på isen med Frölunda.

Det var tuffast tänkbara motstånd, Luleå, var det svårt att komma in i allt hockeymässigt?

– Ja och i första matchen var jag lite nervös för om det skulle hålla. Skulle jag kunna hänga med över huvud taget eller kommer jag bli ifrån åkt?

– Den matchen var speciell på så sätt, men jag tycker ändå att jag kom in i det mer och mer. Match två var jag halvbesviken på min insats innan jag tänkte ”Just det, jag har inte spelat på ett halvår”. Så jag får nog vara lite snällare mot mig själv.

– Det var ändå positivt att jag knappt tänkte på skadan under match två. När vi åkte ur kände jag ”nu är jag ju i gång, är det redan slut för min del?”. Tjejerna kom från en jättetuff kvartsfinalserie och såklart trötta och slitna medan jag ville ha mer, skrattar Hanna Olsson och fortsätter:

– Klart att jag då blev jätteglad då Uffe (Lundberg) ringde och sa att jag var uttagen till VM för det var inget jag hade förväntat mig.

Vårens VM blir hennes sjätte i ordningen. Foto: Bildbyrån

“Enormt taggad mentalt”

Frölunda tog sig till semifinal under klubbens första säsong i SDHL, vilket såklart måste ses som imponerande även om laget har många starka ekonomiska muskler i ryggen från föreningen.

– I media har det sagts att det är en väldigt godkänd säsong som nykomlingar. Även om vi innanför väggarna såklart inte var nöjda. Vi ville mer och var besvikna när vi åkte ur. Samtidigt kände vi att Luleå var en nivå högre än oss. Vi vet vilka vi behöver slå och är enormt motiverade till nästa säsong.

Hur är statusen på kroppen idag?

– Vi har testvecka hemma i Frölunda den här veckan, så vi får lite svar på statusen där. Testerna jag gjort hittills har visat på en bra fysisk form. Gymmet har känts bra.

– Klart att i den bästa av världar vill jag såklart ha några fler matcher i benen och mer istid innan jag åker på VM. Jag känner mig fräsch, redo och enormt taggad mentalt, säger Hanna Olsson samtidigt som hon spricker upp i ett stort leende.

“Han var kaxig och stack ut hakan lite”

Har du tillgång till is i Frölundaborg fram till avresan mot VM?

– Ja, det har jag. Vi har även den lilla isen inne på ”Borgen”. Jag har tvingat på min kompis, Karin (Svedberg), som spelade förra säsongen men är tränare för juniorlaget, full utrustning och köra närkamper med mig då laget var på Stora Mossen och spelade.

– Jag, Karin och vår ”skillcoach”, Jay (Hasson), körde tillsammans, så det har ändå varit en bra uppladdning i Frölundaborg.

Vad vill du tillföra VM-truppen?

– Såklart vill jag bidra ute på isen. Sedan går jag in med en ödmjuk inställning i och med att min resa varit lite annorlunda fram till detta VM jämfört med förra året och tidigare världsmästerskap.

– Jag vill även kunna bidra med mycket runtomkring. Det är stort att åka på ett VM och inte som att åka på Euro Hockey Tour eller en vanlig turnering. Det är mycket annat runtomkring, media och många andra saker som ska göras. Det är ett stort jippo. Där vill jag kunna bidra med ett lugn och min rutin.

Vilka förväntningar ska vi ha på Damkronorna i VM?

– Jag gillar det Uffe sa på presskonferensen (medalj). Han var kaxig och stack ut hakan lite. Som han sa är det verkligen tillfälligheter i ett sådant mästerskap.

– Klart att vi behöver ta gruppspelet först och sätta oss i ett bra utgångsläge för en ”lättare” kvartsfinal. Det är många delmål på vägen som ska göras, avslutar Hanna Olsson.

