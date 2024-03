ANNONS

Södertälje är på väg mot ett jättefiasko i kvartsfinalen mot Karlskoga. Serietvåan ligger efter dagens 3-2-förlust under med 3-0 i matcher. Efter matchen var Magnus Bogren också förbannad på domarna.

– Det går förbi några här som måste titta sig i ögonen, säger SSK-coachen till TV4.

Karlskoga har utvecklat sig till en riktig mardröm för Södertälje. På tre matcher har SSK nu mäktat med tre mål, och är på väg mot ett fiasko.

Serietvåan valde Karlskoga, som behövde spela play in mot Kalmar för att ta sig till slutspel, som kvartsfinalmotståndare. Två raka förluster att öppna serien med på hemmaplan var definitivt inte planen.

Och med kniven mot strupen på bortaplan i Karlskoga gick det inte mycket bättre.

Succéspelaren Eskild Bakke Olsen sköt 1-0 i den andra perioden, samtidigt som Victor Brattström spikade igen bakåt.

Södertälje fick dock hål på honom i den tredje perioden och vände till 2-1 via mål av Hampus Harlestam och Jacob Dahlström.

Men Karlskoga ger sig aldrig.

Hampus Plato sköt via ribban, ryggen på en back och in i mål till 2-2. Ett mål som tog matchen till förlängning. Där Bik också avgjorde sin tredje raka match efter just förlängning. Den här gången dröjde det till minut 82 innan avgörandet kom.

Domarsågningen. “Det är helt sjukt”

Det var då Kalle Jellvert som klev fram för värmlänningarna. Och efter matchen var det rejält irriterat i SSK. Då Magnus Bogren främst var ilsken på en utebliven utvisning i Södertäljes powerplay i den första övertids perioden.

– Det går förbi några här som måste titta sig i ögonen. Nu låter jag som en jävla dålig förlorare, men det är helt sjukt när vi har powerplay och man skiter i att ta en solklar… hade det varit Dennis hade han sagt exakt detsamma. Det är så dåligt av dem. Vi har läge att avgöra matchen och så är det bara. Jag är sjukt besviken, så klart. Jag hoppas domarbasen hör av sig till mig nu i kväll och förklarar om det är så här vi ska hålla på. Jag tror faktiskt du håller med när du ser vad jag menar, säger SSK:s tränare Magnus Bogren i TV4:s sändning.

Södertälje måste nu vinna fyra raka matcher för att ta sig vidare till en semifinal. Där Karlskoga kan avgöra serien på hemmaplan redan på söndag.

