Anaheim besegrade Chicago med 4–0 i natt. Segern kom emellertid med ett pris, då lagets svenske supertalang Leo Carlsson tvingades lämna matchen efter en knätackling.

Det var i den andra perioden i nattens 4–0-seger mot Chicago som olyckan var framme för Anaheims svenske supertalang Leo Carlsson. Framför det egna målet träffades Carlsson av en smäll mot knäet från Chicagos back Alex Vlasic, varpå den svenske spelaren föll till isen och vred sig i smärtor.

Carlsson fick hjälpas av isen och återvände inte till spel till följd av en underkroppsskada, meddelade Anaheim under matchens gång.

– Den var oturlig, den här skadan. Han har träffats av lite andra smällar tidigare som inte resulterat i skador. I takt med att han mognar och utvecklas fysiskt så kommer han nog att kunna åka sig igenom dessa skador, säger tränaren Greg Cronin.

Vlasic klarade sig utan en utvisning för förseelsen, men utmanades av Ryan Strome till ett slagsmål i inledningen av den tredje perioden.

Leo Carlsson will not return after this collision with Vlasic pic.twitter.com/BXQ5l9OYP1