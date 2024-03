ANNONS

HV71 skaffar sig fördel i ångestkvalet mot Oskarshamn.

Oskar Stål Lyrenäs klev fram i förlängningen och sköt 2-3 efter 65 minuters ishockey.

– Det var en slumppuck som kom ut där och det var så jäkla skönt att se den gå in, säger Stål Lyrenäs till TV4.

Efter två matcher i Jönköping stod det 1-1 i matcher och när serien vände till Oskarshamn så skulle ett av lagen skaffa sig en fördel i kvalet.

Det blev mycket jämnare än i de två första kvalmatcherna men till slut kunde HV71 vinna med 3-2 efter förlängning för att se till att bortalaget tar ledningen med 2-1 i matcher under kvalet.

Det blev en händelserik start på matchen där Oskarshamn kom ut klart hetare och ägde spelet inledningsvis. Efter tre minuter tvingades HV71 byta målvakt under en kort stund då Frederik Dichow behövde fixa något i sin utrustning och Joni Ortio hoppade då in i målet under 24 sekunder innan Dichow var klar och kunde hoppa in igen.

Det blev en hel del utvisningar redan i första perioden och Oskarshamn var snäppet vassare och vann skotten med 12-4 – men det var fortsatt 0-0 efter 20 minuters spel.

“Det är lite nervigt åt båda hållen”

I den andra perioden inledde Oskarshamn återigen bra och kunde även ta ledningen. Hynek Zohorna stod framför mål och kunde peta in 1-0 till hemmalaget efter knappa sex minuters spel. HV tog då timeout för att försöka få mer kontroll på matchen.

Det hjälpte sedan också då bortalaget växte in i matchen mer och mer och mot slutet av perioden så kom även kvitteringen. HV:s backar följde med upp i anfallet och Colby Sissons spelade över pucken till Oliwer Kaski som lade in 1-1 och det var då helt jämnt inför tredje perioden.

– Vi spelar hyfsat bra hockey men jag tror att vi kan ännu bättre än det här. Vi ger bort lite för lätta lägen till dem. Det måste vi göra bättre i tredje men annars tycker jag att det är bra, säger Oskarshamns Nick Olesen till TV4 i pausen.

HV71:s lagkapten André Petersson menade att det var lite skakigt hos de båda lagen.

– Vi har 1-1 inför tredje så vi har möjligheten att vinna matchen vilket är bra. Det känns som att det är lite nervigt åt båda hållen om jag ska vara helt ärlig. Det är inte mycket som stämmer egentligen, det är mycket studsande och hafsande med pucken. Vi kan mycket bättre, säger Petersson.

Brännström ordnade förlängning

Helt jämnt och öppet inför tredje perioden där ett mål skulle kunna avgöra. Det blev då ett svängigt spel där lagen bytte målchanser. André Petersson fick ett jätteläge precis framför målet men fick ingen ren träff utan pucken gick i stället rakt i magen på IKO-målvakten Tomas Rydén.

I bytet efteråt så skulle Oliwer Kaski avlossa ett direktskott men klubban gick då sönder och i stället gled pucken rakt ut till Austin Wagner som kunde komma i ett fritt läge och han sköt då 2-1 till Oskarshamn då halva tredje perioden återstod.

HV71 fick chansen i powerplay då Viktor Lodin drog på sig en utvisning för att ha åkt in i HV-backen Hugo Fransson som inte var puckförande. Men det blev inget mål för bortalaget utan Oskarshamn kunde hålla undan med en man mer.

Men 2-1 skulle inte stå sig. Med drygt tre minuter kvar lyckades nämligen HV71 kvittera till 2-2. Tommi Tikka spelade fram till Isac Brännström som skickade in pucken mellan benen bakom Rydén och det var kvitterat i Be-Ge Hockey Center. 2-2 efter 60 minuter innebar att det väntade förlängning för första gången i kvalet.

Oskar Stål Lyrenäs klev fram i sudden

Det dröjde inte allt för länge innan avgörandet kom. HV71 fullbordade sin vändning och kunde knipa segern i den tredje kvalmatchen.

Efter knappt fem minuters spel så landade pucken hos Oskar Stål Lyrenäs som sköt in 2-3 i matchen och blev hjälte för HV71. Det innebär att de bröt en trend med tio raka bortaförluster.

– Det var en slumppuck som kom ut där och det var så jäkla skönt att se den gå in. Jag hade några lägen i matchen som jag sumpade så det var på tiden att jag satte dit den, säger hjälten till TV4.

HV tar då också ledningen med 2-1 i matcher och kan skaffa sig matchboll vid en eventuell seger till match fyra på fredag.

Oskarshamn – HV71 2–3 OT (0-0,1-1,1-1,0-1)

Oskarshamn: Hynek Zohorna, Austin Wagner.

HV71: Oliwer Kaski, Isac Brännström, Oskar Stål Lyrenäs.

2-1 i matcher till HV71.

