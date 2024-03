ANNONS

Uttåget mot Rögle blev ett känslofyllt slut.

Inte minst för Anton Lander som fick tacka av pappa Ante Karlsson.

– Han har gjort det otroligt fint, säger Timrå-kaptenen till hockeysverige.se.

Timrå har tagit semester. Det efter att tippade topplaget missat topp sex och sedan dessutom blivit utslagna i åttondelsfinalen av Rögle. Anton Lander har varit lagkapten i Timrå under säsongen.



– Både inifrån omklädningsrummet och även från klubbens sida pratade vi inför säsongen om att topp sex var målsättningen. Det var vår målbild, säger Anton Lander till hockeysverige.se.



Vad såg du i laget som skulle ta er till topp sex?

– Jag tyckte det såg bra ut på pappret. Sedan är det bara att lyssna på upptaktsträffen, att alla lag tycker det ser bra ut på pappret.

– Samtidigt visste vi om att alla lag fyllt på och gjort bra värvningar. Också att det skulle bli en tajt och jämn serie, vilket vi fått bevis på att det varit i år igen.

– Vi trodde på oss själva eftersom vi hade duktiga spelare. Sedan är det kanske många av oss i laget som känner att man inte fått den säsong dom hoppats på och ville. Det finns nog många svar på varför vi inte kom till topp sex.



Kan du sammanfatta säsongen så här nära inpå att ni blivit utslagna?

– Man tycker att en säsong går väldigt fort efter jul. Fram till jul tycker man det är en lång säsong och många matcher kvar.

– Vi var lite för mycket upp och ner under säsongen. Vi gick på någon ”winning streak”, men även på långa ”losing streaks” som kostade oss många poäng. Det är något vi måste ändra på, att komma ur de här dalarna.

– Sedan går det inte att spela på topp i 52 matcher. Det tror jag är väldigt svårt, om inte omöjligt. I alla fall måste vi åt det hållet, att vi måste vara ett jämnare lag över en hel säsong.

Anton Lander. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Anton Lander var alltså Timrås kapten under säsongen.



– Jag försökte ställa krav på vissa saker som jag tycker är viktigt. Sedan såklart vara en ledande spelare på isen också. Det är någonstans där jag ser mig.



Det blev tio mål och totalt 25 poäng på 52 matcher under grundserien. Dessutom slutade han på plus 14 i plus/minus-statistiken. Bara Anton Wedin (+16) och Simon Forsmark (+15) var bättre i Timrå.



– Min säsong var lite som lagets, väldigt svajig. Framför allt var det inte bra i början. Jag tycker att mitt spel var bättre efter jul.

– Jag hade velat producera lite mer. Så är det alltid, att man vill göra mer. Kollar jag ändå generellt, att lyckas vi inte gå till topp sex som var vår målsättning, kan jag inte vara nöjd med min egna säsong och det är jag inte heller.

Antes avsked: “Jag tycker att han ska vara nöjd”

Under säsongen gjorde Timrås ledning något ganska ovanligt då klubben redan i mitten av december meddelade att tränaren och tillika Anton Landers pappa, Anders "Ante" Karlsson, inte skulle få förlängt kommande säsong. Trots det valda läget tror inte Timrå-kaptenen att det påverkade gruppen speciellt mycket.



– Påverkade och påverkade… Klart att man ofta får den frågan när saker och ting händer kring föreningen, när spelare eller tränare ryktas bort. Det är en del av businessen, är så här det funkar och egentligen inget nytt.

– Även om man inte vill att det ska påverka så påverkas man på något sätt när man får höra om och reda på det. Om det sedan påverkar positivt eller negativt kan jag inte svara på.



Kan det rent av varit så att ni gick ihop ännu mer som grupp efter beskedet?

– Det är vad jag försökte trycka på. Som lagkapten är det viktigt att komma ihåg att det är gruppen jag är lagkapten för och inget annat.

– Jag försökte se till att gruppen höll ihop, strävade mot samma mål och höll fokus på rätt saker. Det har, som jag sa, varit en väldigt svajig säsong. Vi är såklart inte nöjda med säsongen utan hade velat ha mer.

– Då går inte att gräma sig över det utan nu får vi ta lite ledigt. Sedan är det till att köra på i vår och sommar igen då vi börjar träna. Att vi då också trycker på och ger oss bättre möjligheter till nästa säsong.

Ante Karlsson tackar publiken efter sin sista match. Foto: Bildbyrån/Pär Olert.

Hur tänker du kring det jobb Anders ”Ante” Karlsson gjort under sina fem säsonger i Timrå?

– Han har gjort det otroligt fint. Från första säsongen till nu har det hänt ganska mycket med klubben.

– Jag tycker att han ska lämna med huvudet högt och vara nöjd med det han gjort. Sedan vet jag också att han velat ha mer av oss spelare och klubben den här säsongen. Det är så saker funkar och vi alla har samma målbild.

– Om vi zoomar ut lite mer och kollar vart klubben är idag då han lämnar får han såklart väl godkänt.



Anton Lander har kontrakt en säsong ytterligare med Timrå, men så längt fram som till den har han såklart ännu inte börjat tänka.



– Nej, det har jag väl inte. Nu är det tre dagar sedan vi åkte ut. Det är min frus födelsedag idag så mitt fokus har varit på att få ihop en liten födelsedagsmiddag i stället för, vad jag hade hoppats på, spela en match ikväll.

– Jag har nog missat ganska många av hennes födelsedagar eftersom hon fyller år på just den här tidpunkten av året, avslutar Anton Lander.

TV: Summering av Timrås säsong