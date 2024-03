ANNONS

Säsongen är över och flyttlassen verkar styras mot Leksand.

Nu bekräftar Timrå att toppbackarna, Axel Rindell och Joonas Lyytinen lämnar klubben.

Leksands värvningskupp kommer allt närmre sitt slutdatum. I och med att Timrås säsong är över meddelar Medelpad-klubben nämligen under måndagen att både Axel Rindell och Joonas Lyytinen lämnar.

Detta besked kommer en dryg månad efter Expressens uppgifter om att båda toppbackar gjort klart med en flytt till Dalarna och Leksand inför nästa säsong.

Rindell och Lyytinen kom till Timrå under förra säsongen och har sedan dess visat sitt värde och sina kvalitéer på SHL-nivå. Under en säsong som varit fylld av skadeproblem har finske duon fått en hel del istid och imponerat. Rindell landade på 25 poäng i grundserien medan Lyytinen stod för åtta, men på betydligt färre matcher. Innan flytten till Sverige hade de båda erfarenhet från finska Liiga och AHL.

Strax efter dessa besked meddelar Timrå även att en tredje finsk spelare lämnar i form av Panu Mieho. Även han kom in under förra säsongen, men får söka sig vidare efter endast åtta poäng under 2023/24.

Timrå IK vill tacka Joonas Lyytinen för hans insatser i Timråtröjan och önskar honom stort lycka till framöver! #timraik pic.twitter.com/QnciccBCBT — Timrå IK (@timra_ik) March 18, 2024

