På slutet av 60-talet var Nybro det bästa Smålandslaget i Sveriges högsta serie.

I dag, dryga 50 år senare inleder nykomlingen jakten på en comeback - mot Brynäs.

– Mitt hjärta säger att Nybro kommer ta det här, säger Nybro-fostrade Fredrik Olausson.

Idag jagar Brynäs en comeback i högsta serien, men så gör även deras kvartsfinals motståndare Nybro. Första mötet lagen emellan i högsta serien var så långt tillbaka som till säsongen 1968/69. Matchen spelades i Gavlerinken och Brynäs vann ”bara ” med 4-2. Bertil Karlsson och Roffe Karlsson svarade för Nybros mål.



Nybro IF var under ett år bästa Smålandslag i högsta serien, under deras sejour i toppdivisionen åren 1968 till 1970. Under klubbens andra säsong i högsta serien blev Nybro dock omsprungna av Tingsryd. Varken Växjö, HV71 (Husqvarna IF) eller Oskarshamn var speciellt framgångsrika vid den här tiden.

Nybro, med blivande stjärnor så som Finn Lundström och den nu nyligen bortgångne Björn “Böna” Johansson i laget, vann Division 2 södra B före Malmö FF säsongen 1967/68 och kvalde sig upp till Division 1. Avgörande kom 8 mars 1968 då laget på hemmaplan slog IFK Norrköping/IK Sleipner med 9–4 inför 3 500 åskådare. Finn Lundström och Kenneth Mannberg stod för tre mål var. Redan då kallades för övrigt norrköpingslaget av publiken för Vita Hästen. Värt att nämna är att IFKN/IKS slängde in fotbollslandslagets mittback Björn Nordqvist i några matcher.

Nybros Björn Böna Johansson mot Tingsryd. Foto: Arkiv.

20 oktober 1968 spelade så Nybro sin första match i högsta serien. För motståndet stod Södertälje och 2 895 åskådare hade letat sig till hockeyhallen i Nybro. Lennart Rudby gav Nybro ledningen i mitten av första perioden. Börje “Poppen” Burlin kvitterade och Stig Carlsson gav SSK ledningen. I början av andra perioden kvitterade Rolf Sundberg, men sedan öste SSK på och vann till slut med 11–6.

I andra omgången förlorade Nybro i Frölundaborg med 11–0 mot Västra Frölunda och hade på två matcher alltså släppt in 22 mål.

I tredje omgången plockade Nybro överraskande hem första poängen. Djurgården, med självaste “Rolle” Stoltz på isen, fick bara 6–6 inför 2 700 åskådare. Nybro ledde med 6–5 till att det bara var en minut kvar av matcher då Lars-Åke “Ludde” Lundell kvitterade. ”Böna” Johansson stod för två av målen.

Första segern kom i fjärde omgången då Nybro vann över KB Karlskoga på bortaplan med 3–1. Lars Molander, Benny Andersson och Rolf Larsson nätade för Nybro.

Nybro gjorde en väldigt fin säsong och efter 21 omgångar stod det klart att laget undvikit degradering till Division 2. Totalt spelade laget ihop 12 poäng under säsongen, bara två mindre än Djurgården.

Senaste säsongen i högsta serien

Andra och tillika den senaste säsongen för Nybro i Division 1/allsvenskan blev inte lika framgångsrik. Bland nyförvärven kan nämnas Sverker Torstensson från Rögle, Benny Andersson från KB Karlskoga, Björn Wiklund från Medle och att en 17-årig Sven-Åke Rudby tog plats i A-truppen. På målvaktssidan hade man plockat upp Bo Karlsson som senare skulle bli svensk mästare med AIK. Roland Lestander var dock målvaktsetta fortfarande.

Förlust hemma i premiären mot Mora med 3–6. Björn ”Böna” Johansson briljerade som vanligt och stod för två mål. I andra omgången var det dags för smålandsderby mot Tingsryd. Nybro körde över bortalaget och vann med 5–1 inför storpublik, 3 882 åskådare. Finn Lundström satte två puckar bakom Christer Andersson i Tingsrydskassen. Nybro kan till viss del tacka Tingsryds Des Moroney för vinsten då han var en flitig gäst i utvisningsbåset efter att bland annat startat ett slagsmål med Finn Lundström. Nybro var i sin tur skickliga på att utnyttja ”PP:t”.

Nybro vann två matcher mot Surahammar, men Per Bäckman i laget och en match ytterligare mot Tingsryd. Det räckte såklart inte till slutspel utan det blev spel i nedflyttningsserien. Tillsammans med Surahammar tvingades laget att lämna högsta serien och har sedan dess inte återkommit dit.

Nybro IF. Foto: Arkiv.

Finn Lundström var en av lagets stjärnor kom till Nybro från Laisvall och spelade i klubben från Division 3-tiden till att laget åkte ur Division 1. Alltså mellan 1965 och 1970. Han var senare även med och spelade VM 1975 och spelade för både Timrå och Västra Frölunda i elitserien.

– Nybro annonserade i norrbottningstidningar efter hockeyspelare året innan jag for dit ner, berättar Finn Lundström för hockeysverige.se och fortsätter:

– Då var det tre som åkte ner. Målvakten Roland Lestander och sedan var det Erling Bergmark och Gunnar Eriksson. Dom var hem till Laisvall julen efter samtidigt spelade jag i A-laget. Då kom Erling och sa

– ”Du, ska du inte flytta med ner till Nybro?”

– ”Nja…”

– Dom kom upp till Laisvall på sommaren och sedan for vi tillsammans ner dit. Klubben ordnade jobb på Nymans så i augusti drog jag ner (140 mil bilvägen).

Den tid Finn Lundström minns bäst från tiden i Nybro är säsongen 1967/68 då laget kvalade upp till dåvarande Division 1/allsvenskan.

– Vi vann serien ganska så komfortabelt eftersom Tingsryd redan var uppe. Dom hade gått upp säsongen innan. Då hade vi inga konkurrenter i vår serie så vi gick till kval.

– Då spelade vi mot Vita Hästen, Fagersta och Karlskoga. I den näst sista matchen, mot Vita Hästen, vann vi komfortabelt och sedan var det grönt.

Hur trivdes du i Nybro som lag?

– Jag hade inte så stora ambitioner då. Det var mest att lattja och spela. Att komma från uterinken i Laisvall och sedan komma till en inomhushall var rena himmelriket, skrattar Finn Lundström som också var imponerad över publikintresset kring lagets matcher.

– Hallen tog in runt 3 500 åskådare och det var mellan det och 3 200 hela tiden.

Det sägs att du och Des Moroney rök ihop en match, vad hände där egentligen?

– Vi slogs inte. Han fick en utvisning för en crosschecking i ryggen på mig. Det var inget mer än så.

Du måste ha gett igen eftersom du också fick fem minuter på botbänken?

– (Skratt) Ja, det kanske jag gjorde, men det har jag inget minne av. Vi var nog lika goda kålsupare bägge två. Man behövde inte reta honom mycket innan han gick upp i varv.

Kuriosa: Nybro IF

Nybros första mål i högsta serien gjordes av Lennart Rudby (1–0 1:a omgången mot Södertälje)

Nybros senaste mål i högsta serien gjordes av Rolf Sundberg (8–9 i 6:e omgången av nedflytningsserien mot Tingsryd)

Nybros första utvisning i högsta serien: Åke Andersson (1:a omgången mot Södertälje)

Största förlust: Västra Frölunda 2:a omgången säsongen 1968/69

Största vinst: Tingsryd 5–1 2:a omgången säsong 1969/70

Bästa publiksiffra: 4027 mot Tingsryd nedflyttningsserien säsongen 1969/70

Tommy Samuelsson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Ny tränare för den här säsongens Nybro är den tidigare storspelaren Tommy Samuelsson:



– Jag träffade Rasmus Aro (sportchef) och Kim (Ahlqvist, klubbchef) ganska förutsättningslöst. Alla möten du har i ditt liv ger någon sorts erfarenhet. Jag var ganska grön när det gäller vad dom hade gjort, men visste såklart att Nybro hade gått upp.

– Vi hade en träff på ett hotell i Skövde. Vi satt där och pratade egentligen allmänt om hockey, deras resa, var jag var på min resa och så där. Redan på första mötet när de presenterade organisationen och resan klubben gjort senaste sex, sju åren och var dom var idag, framför allt organisatoriskt och ekonomiskt, kändes det som att det kunde bli något.

– Nybro har gjort en fantastisk resa senaste sex, sju åren och vänt ett minusresultat till ett plusresultat på Division 1-nivå. Det imponerade starkt på mig.

– Utifrån mötet vi hade blev det ett besök på plats tillsammans med min fru. Vi tittade på lokaliteter, logistik och allt sådant. Sedan gick allt ganska fort.

Fredrik Olaussons tips: “Mitt hjärta säger Nybro”

Fredrik Olausson fostrades i Nybro, en klubb som han såklart följer.



– Mitt bästa minne från tiden i Nybro? Oj, nu får jag gå tillbaka långt i tiden till då vi som C-pojkar vann DM. Det var en stor grej, säger Fredrik Olausson med ett leende och fortsätter:

– Vi mötte lag som HV71 och Troja, vilka var lite större på den tiden. Ett annat stort minne är då vi vann mot HV71 på bortaplan med A-pojkarna med 7-1 på Vapenvallen i ösregn.

– Från A-lagstiden… Svårt att säga, men första säsongen var det många äldre spelare i Nybro, vilket var lite speciellt. Det var ”Böna” (Björn Johansson), (Ulf) ”Blixten” Gustavsson, Steffan Andersson, Åke Elgström… Riktiga veteraner.

Fredrik Olausson följde även Nybro under sin tid i NHL även om det inte fanns sociala medier på samma sätt då som idag.

– Det blev lättare ju mer internet började utvecklas. Pappa var väldigt involverad i Nybro som ledare. En eldsjäl. Klart att jag då följde laget. Mest genom telefonsamtal med pappa.

– Dessutom var jag med på någon sommarträning då jag var ner till Nybro och hälsade på.

Hur var känslorna hos dig då Nybro, din moderklubb, åter tog steget upp till HockeyAllsvenskan?

– Det var såklart jätteroligt. Jag kan tänka mig att det har gått lite i vågor, men publikt är just nu intresset på topp. Vi hade en stabil publiksiffra även då jag spelade där, men också när jag gick och tittade på hockey som liten.

– Att laget lyckades ta klivet upp måste vara en jätterolig känsla för Nybro, både som klubb och stad. Klubben verkar idag ha hittat en stabil ekonomi, vilket inte minst är viktigt för att driva en verksamhet.

Fredrik, hur slutar serien mellan Brynäs och Nybro?

– Mitt hjärta säger att Nybro kommer ta det här, men Brynäs har en bredare och bättre trupp helt enkelt. Mitt tips blir 4-2 i matcher till Brynäs.

Tränare för Nybro är Fredrik Olaussons backkompis från Färjestad och Tre Kronor: Tommy Samuelsson.



– Jag har bara haft Tommy som coach en gång. Det var i Färjestad då jag blev sjuk efter två, tre månader.

– Jag var backpartner till Tommy under mina två första säsonger i elitserien. Han hjälpte mig väldigt, väldigt mycket och mycket kommunikativ. Han är även väldigt noggrann med detaljerna i spelet. Där hjälpte Tommy mig mycket. Tommy har kvar dom kvalitéerna och passar jättebra i just Nybro.

