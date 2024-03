ANNONS

Tim Erixon utgick i gårdagens åttondelsfinalförlust mot Rögle. Nu ser Timråbacken ut att missa morgondagens ödesmatch på hemmaplan.

– Jag är tveksam men jag tror inte att han spelar, säger tränaren Ante Karlsson till Sundsvalls Tidning.

Timrås förbannelse med backskador fortsätter in i SM-slutspelet. Under gårdagens åttondelsfinal mot Rögle utgick Tim Erixon och när laget tränade under fredagen fanns han inte med på isen.

Nu ser backen ut att missa morgondagens ödesmatch i Timrå.

Fler saknades på träningen

Inte heller Noel Edfeldt eller Elmeri Eronen fanns med på fredagens ispass. Edfeldt är sjuk, medan Eronen körde rehab i gymmet.

– Han spelade i går och ska förhoppningsvis även kunna spela i morgon, säger Karlsson om Eronen.

En som dock kommer att komma till spel är Axel Rindell, som petades i gårdagens 1–4-förlust.

– Ja, Rindell kommer att spela i morgon. Det hade jag tänkt oavsett, säger Karlsson.

Timrå förlorade den första åttondelsfinalen mot Rögle med 1–4 och har nu kniven mot strupen att vinna morgondagens match i SCA Arena om drömmen om en plats i kvartsfinalen ska hållas vid liv. Skulle laget vinna matchen i morgon väntar en tredje och helt avgörande åttondelsfinal på måndag i Timrå.

