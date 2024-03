ANNONS

Gustav Nyquist spelar som 34-åring sitt livs hockey och är på god väg att slå sitt personbästa i NHL. Det sida vid sida med landsmannen Filip Forsberg.

– Jag var jätteglad då vi sajnade honom och han har levt upp till alla förväntningar, berättar Forsberg för Hockeysverige.se.

I juli skrev Gustav Nyquist på för Nashville och lämnade därmed Minnesota där han avslutade förra säsongen. En sajning som kanske inte hela hockeyvärlden lyfte fram som det största som hänt, men 34-åringen med skånska Limhamn som moderklubb har fått många att låta sig imponeras. Inför kvällens match mot Winnipeg har han svarat för 17 mål och totalt 56 poäng på 66 matcher, vilket redan är hans nästbästa poängtotal i NHL. Dessutom är det bara fyra poäng kvar till det personliga rekordet. En som följt Gustav Nyquist framfart på nära håll under säsongen är hans kedjekompis, Filip Forsberg.

– Vi spelade ihop under VM 2018 då vi vann guld. Vi spelade inte i samma femma, men i samma lag i alla fall. Han har varit en framgångsfaktor sedan dess, berättar Filip Forsberg för hockeysverige.se från flygplatsen i Nashville på väg mot Winnipeg.

– Nu kom jag in sent i den turneringen och spelade bara fyra sista matcherna. Jag följde ändå turneringen vid sidan av och hela laget gjorde en fantastisk turnering. Han var givetvis en av nyckelspelarna och gjorde dessutom mål i finalen.

– Där fick jag på nära håll se kvalitén som jag tidigare bara sett mot oss under NHL-tiden. Att spela med honom och vara på den sidan var också väldigt kul.

I juli kom så beskedet att Gustav Nyquist skrivit ett tvåårskontrakt med Nashville värt 6.37 miljoner dollar.

– Det var såklart jättekul då jag fick höra om det. Framför allt eftersom vi hade tappat (Mattias) Ekholm. Annars skulle jag vara ensam svensk där så det var kul att få in en ny svensk. Det var första tanken.

– När han sedan var där fick jag se att han spelmässigt är en kanonspelare som har oerhört mycket erfarenhet. Som jag sa var jag jätteglad då vi sajnade honom och han har levt upp till alla förväntningar och mycket mer också.

Hur skulle du beskriva honom som spelare?

– Oerhört smart och bra skridskoåkare. Det är framför allt dom två sakerna som är hans styrkor. Kanske mer en skicklig passningsspelare än målskytt. Han har även ett bra skott, men vet också var han ska vara på isen.

“Fått en fantastisk kemi”

Och vid sidan av isen?

– Han är en rolig kille som gillar det goda i livet, fina restauranger, god mat och allt det där.

– Han har varit grym för vårt lag. En veteran med livserfarenhet. Han har kommit in med sitt spel och syn på ligan. Dessutom en fantastiskt duktig golfare med plus två i handikapp. Det är han inte heller sen med att ta upp (skratt), men framför allt är han en jättebra person.

Just nu ligger Gustav Nyquist fyra i Nashvilles poängliga efter Filip Forsberg, Roman Josi och Ryan O'Reilly– Han har varit fantastisk, har överträffat förväntningarna och lite till eftersom tanken kanske inte var att han skulle kliva rätt in i förstafemman. Utan mer att han kanske skulle gå in i andrakedjan med några av våra yngre spelare.

– Vi har fått en fantastisk kemi från dag ett, jag, han och Ryan O'Reilly. Det har fungerat kanonbra. Vi tre har spelat tillsammans under i stort sett hela säsongen.

Foto: Bildbyrån. Gustav Nyquist, Ryan O'Reilly och Filip Forsberg firar ett mål.

Vad betyder han för Nashville?

– Som jag sa, just att komma in med den erfarenheten han har. Han, Ryan O'Reilly och (Luke) Schenn var spelarna vi sajnade i somras. Det har förändrat kulturen litegrann. Vi fick in energi och en annan syn på det hela.

– Alla tre har varit på lite olika ställen och samlat på sig erfarenheter. Nyquist har varit långt i slutspelet många gånger. Det är sådana killar man behöver i laget.

– Nu är han inte bara en bra spelare utan en grym människa som är en tillgång till vår trupp.

“Tror inte vi är så roliga för andra att möta”

Hur ser du på lagets säsong?

– Den har varit bra och blivit bättre och bättre. Visst har den varit lite upp och ner, men det kan bero på att vi nu har en lite yngre trupp.

– Senaste tiden har vi hittat vår identitet och spelar på det sättet vi vill göra och som vi får framgång av. Då har poängen också börjat trilla dit. Förhoppningsvis har vi vår bästa hockey kvar.

Med tanke på det du säger om er prestation så här långt, vilka förväntningar ska vi ha på Nashville resten av säsongen?

– Svårt att säga eller sätta ord på vilka förväntningar, men vi vet och har bevisat hur bra vi kan vara då vi spelar på topp.

– Först ska vi ta oss in i slutspelet. När vi väl är där så vet vi att vi har fantastiskt bra målvakt, bra försvarsspel och att offensiven har växlat upp. Jag tror inte vi är så roliga för andra lagen att möta och det vill vi fortsätta vara.

Filip Forsberg har själv svarat för 33 mål, totalt 68 poäng på 66 matcher och går mot en av sina poängmässigt bästa säsonger i NHL.

– Det har gått bra. Jag tycker, som sagt var, att kemin med Nyquist och O'Reilly har varit riktigt bra sedan dag ett.

– Jag har fått producera ganska kontinuerligt under hela säsongen så jag tycket att det har fungerat bra offensivt. Defensivt tycker jag att vi har tagit ett stort ansvar. Vi har fått spela mot bästa ”linerna” i andra lagen och jag tycker att vi gjort det bra.

– Med Nyquist och O'Reilly stiger den helheten. De har varit tvåvägsspelare under hela sina karriärer, vilket jag också försöker utveckla mig till att vara och det har fungerat bra, avslutar Filip Forsberg.