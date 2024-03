ANNONS

Danny O'Regan ser ut att ha gjort sin sista match i MoDo. Enligt Örnsköldsviks Allehanda är forwarden hemma i USA för sin dotters födelse, och kommer inte att återvända.

MoDo slåss för att ta sig in till play in och förlänga säsongen med en eller ett par veckor. Samtidigt har forwarden Danny O'Regan åkt hem till USA för att vara där under sin dotters födelse.

30-åringen har inte spelat en match sedan den 29 februari, och kommer nu enligt Örnsköldsviks Allehanda inte att göra någon mer match för klubben. Forwarden sitter på ett utgående kontrakt och enligt tidningen kommer han inte att återvända till MoDo varken till slutet av den här säsongen eller till nästa.

För Expressen bekräftade sedan sportchefen Henrik Gradin att tyskamerikanens kontrakt rivs redan nu.

Missar sista grundseriematchen

MoDo spelar sin sista grundseriematch under morgondagen mot Rögle och måste hålla undan från Örebro som ligger en poäng bakom ifall det ska bli en fortsättning på säsongen.

Och det blir utan Danny O'Regan som har stått för tolv poäng på 34 matcher.

TV: Vancouvers GM Allvin om Stanley Cup-chanserna