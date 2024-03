Måndag och SDHL plus där vi tittar in i finalspelet, synar semifinalerna samt gratulerar Skellefteå till platsen i SDHL. Givetvis tar hockeysverige.se även ut veckans All Star team.

“Kommande säsong får nog Erika Grahm söka offensiv spets”

Expertens tips: “MoDo vinner”

AIK degraderade: “Hoppas givetvis att det här innebär ett ‘wake up call’”

De tar plats i veckans lag.