Först utsågs han till HockeyAllsvenskans bästa back. Sen var Tim Theocharidis med och sänkte Karlskoga i den första åttondelsfinalen.

– Det är kul - men jag kan inte göra det utan mina lagkamrater, säger han till TV4.

Efter att han gjort 43 poäng och vunnit backarnas poängliga prisades Tim Theocharidis som årets back i HockeyAllsvenskan. Det hela offentliggjordes inför kvällens åttondelsfinal mot BIK Karlskoga.

– Det är kul, men jag kan inte göra det utan mina lagkamrater eller utan våra supportrar som är otroliga och stöttar oss sade han till TV4.

Efter prisceremonin krönte Tim Theocharidis sin måndagskväll genom att bli en av de stora hjältarna när Kalmar vann med 3-2 i den första åttondelsfinalen.

“Jobbat mycket på vårt powerplay”

BIK Karlskoga ledde med 1-0 inför den sista perioden, efter ett mål av Eskild Bakke Olsen, när Theocharidis klev fram. Den kanadensiska backen slog till i powerplay, när han med ett skott från blå överlistade Marcus Hellgren Smed i Karlskogas mål.

– Vi har jobbat mycket på vårt powerplay. Man måste få pucken på kassen, och ha trafik där.

Theocharidis 1-1-mål

Först prisad som årets hockeyallsvenska back - sedan slog Tim Theocharidis till mot Karlskoga 🚨 pic.twitter.com/5M5tqoRZQn — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) March 11, 2024

Kvitteringen kom bara 33 sekunder in i den tredje perioden. Tolv minuter in i densamma kom 2-1, när Luka Burzan styrde in pucken. I tom kasse kom också 3-1 från Gabriel Olsson, innan Henrik Larsson skapade rejäl spänning genom att reducera till 3-2 i slutminuten.

“Borde ha släckt matchen…”

BIK hade sedan flera heta kvitteringslägen, men fick inte in kvitteringen.

– Vi släpper över momentum till dem när de gör 1-1, säger BIK Karlskogas tränare Dennis Hall.

– Vi gör två bra perioder. Fortsätter vi så, då kan vi vända den här serien. Vi borde ha släckt matchen under de första två perioderna, men det blir match av det här eftersom vi inte tar betalt i de första två.

Nu får Karlskoga chansen att spela resten av matchserien på hemmaplan, men de behöver vinna både på onsdag och torsdag för att nå kvartsfinal. Annars blir det nykomlingen Kalmar som tar kvartsfinalplatsen.

