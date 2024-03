ANNONS

Slutspelsdrömmen finns inte mer för Malmö.

Efter 4–6-förlusten mot MoDo försöker Tomas Kollar summera säsongen och satsningen.

– Det finns en sak att tävla om och det är att vinna SM-guld. Där är vi faktiskt inte just nu, säger den besvikna tränaren till TV4.

Det gick inte vägen. Med en omgång kvar att spela av grundserien 2023/24 har Malmö inte längre en chans att nå slutspel. Laget som inledde säsongen så bra har sjunkit ner och kan nu börja blicka mot kommande säsong. Detta efter 4–6 mot MoDo under lördagen.

– Det var som en riktigt juniormatch där vi byter chanser fram och tillbaka. Det var verkligen inte meningen. Jag tycker vi har spelat ganska stabilt senaste tiden. Jag hade gärna sett att vi behållt den delen av vårt spel, men vi kommer inte upp till den. Vad det beror på har jag inget svar på nu. Vi ville mycket, vi får inte ut det på rätt sätt bara, säger en besviken Tomas Kollar till TV4 efter matchen.

Kollar försöker sedan sätta punkt för säsongen.

– Det är svårt att summera här när man har mycket känslor utanpå. Jag vet faktiskt inte. Det är upp och ner. Vi börjar säsongen ruggigt bra. Sen har vi dippat ganska mycket. Vi har haft en hel del skador precis som andra lag, men vi har kanske inte kunnat bibehålla det trycket som vi hade innan.

– Jag tycker vi hittade tillbaka lite i slutet. Gruppen har potential att spela ett slutspel, men vi når inte upp till tiondeplatsen helt enkelt. Vi har tagit kliv från förra året definitivt. Vi är på en resa någonstans, hela klubben och vi i laget också. Vi ska ta steg nästa år också.

“Vi måste se oss själva i spegeln”

När han får frågan om vad som behöver förbättras svarar huvudtränaren på följande vis:

– Bli mer konsekventa över tid och kunna bibehålla det över tid. Det ligger väl en del på mig givetvis. Vi är ett stort team runt det här som ska dra det tillsammans med spelarna. Jag tror inte man kan luta sig mot ett ben bara i den här frågan, utan det är ett kollektiv. Vi alla måste bli bättre egentligen över hela linjen. Det är där vi står just nu. Man kan skruva på allt egentligen. Det är lätt att hitta fel, det är kanske det lättaste att göra. Alla säger att vi släpper in mål eller förlorar matcher. Nyckeln till lösningen är den vi letar efter.

– Vi ska utvärdera den här säsongen. Vi måste se oss själva i spegeln. Vad har vi gjort bra? Vad kan vi göra bättre för att ta nästa steg? För att komma tolva duger inte riktigt om vi ska vara med och tävla. Det finns en sak att tävla om och det är att vinna SM-guld. Där är vi faktiskt inte just nu. Det kan vi vara ärliga att säga. Det målet ska vi ha.

Malmö avslutar säsongen på hemmaplan mot 13:e-placerade HV71. Ett möte som, turligt nog, inte betyder särskilt mycket för Malmö.

