Frölunda fortsätter att vinna och vinna mot Färjestad.

Efter bråk, hån och straffläggning säkrade man 5–4 och fjärde raka mot rivalen.

– Det är någonstans en hederskodex att inte håna motståndaren efter man gjort mål, säger Sanny Lindström i TV4.

Tunga tacklingar, slagsmål och hån. Det var minst sagt heta känslor när serieledarna, Färjestad åkte till Göteborg under lördagen. Till slut var det Frölunda som återigen drog det längsta strået. Detta genom straffhjälten Mikael Ruohomaa.

Det var däremot Michael Lindqvist som hamnade i centrum genom en drömstart tidigt för Frölunda, men även då han tog emot en tung smäll och tvingades sy - innan han återvände och hånade sitt motstånd. Läs mer om detta här.

Strömwall hyllas stort: “Godis”

Innan dess hade det dock varit ett par av Frölundas stjärnor som stuckit ut med sina prestationer. Max Friberg var nära ett hattrick, men fick det bortdömt efter för många spelare på isen och Malte Strömwall hyllades stort för sina framspelningar, både till 1–1 och 3–1-målen i matchen.

– Strömwall dominerar, säger Niklas Wikegård i TV4:s studio innan Joel Lundqivst fyller i:

– Vilka insatser han gör. Han är iskall och håller i. Det är godis, säger Joel Lundqvist i studion.

Strömwall själv berättar sedan om den fina form han hittat som nu tagit honom till sju poäng under de senaste fyra matcherna och totalt 40 denna säsong.

– Man har jobbat hårt under en lång tid nu. Jag tror på det jag gör. Jag försöker inte stressa när jag har pucken, utan ser vad jag har för möjligheter och tar beslut efter det, säger han till TV4 och fortsätter:

– Jo det var det (en omställning). Det var extremt mycket video för att kolla spelsystem och komma in i Frölunda-hockeyn. Det tog ett tag att komma in i det. Nu behöver jag inte riktigt tänka var jag ska åka i varje situation, nu sitter det mer i ryggmärgen. Då kan jag förlita mig på mitt spel.

Avgjorde efter hån straffläggning

Som sagt gav sig Färjestad dock inte. 3–4 kom sent i andra perioden och i tredje skapade Joel Kellman drama men en 4–4-kvittering i mitten av perioden.

Michael Lindqvist var tillbaka på isen och inblandad i 3–4-reduceringe.. Därefter provocerade han moståndet och ett stort bråk bröt ut.

– Det är inget fult av Lindqvist men det är någonstans en hederskodex att inte håna motståndaren efter man gjort mål. Det är lite av en provokation, säger Sanny Lindström i TV4.

Inget mål kom på övertiden och sedan klev Ruohomaa fram som den stora hjälten.

