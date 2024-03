Florida Panthers plockar in den svenska målvakten Magnus Hellberg från Pittsburgh Penguins.

Magnus Hellberg stärker upp Florida Panthers målvaktssida inför slutspelet. Serieledarna väljer att plocka in svensken i utbyte mot ett draftval (runda sju) och målvakten Ludovic Waeber.

The Penguins have acquired goaltender Ludovic Waeber and a conditional 2025 7th-round draft pick in exchange for Magnus Hellberg. pic.twitter.com/xttT7LkDyt