Samtidigt som San Jose återigen fått en svensk profil går laget tungt.

För hockeysverige.se ger nu tidigare Sharks-backen, Douglas Murray sin syn på organisationen - och William Eklunds framfart i klubben.

STOCKHOLM



Samtidigt som William Eklund gör en mycket fin säsong gör hans San Jose en rent ut sagt svag säsong och är i skrivande stund NHL:s sämsta lag.



Douglas Murray spelade i Sharks mellan 2005 och 2012, en tid då hockey i Kalifornien växte sig stark.



– Hockeyn är väldigt stor i Kalifornien. Jag kan relatera lite till det i och med jag spelade i farmarligan för Cleveland, vilket är ”midwest” och ett AHL-lag. Där visste dom knappt att vi hade ett lag, berättar Douglas Murray då hockeysverige.se träffar honom i hemmet i centrala Stockholm.

– San José Sharks är väldigt populärt. Jag skulle inte säga att det är större än 49:ers (Amerikansk fotboll) eller Golden State Warriors (Basket) just nu. En gång i tiden var faktiskt Sharks större än i alla fall Golden State Warriors. Det var innan Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green och grabbarna dök upp.



Murray fortsätter:

– L.A (Kings) kan jag inte riktigt svara på, men i Anaheim tycker jag nya ägarna har gjort ett väldigt bra jobb med ungdomshockeyn. Sharks gör också ett väldigt fint jobb med ungdomshockeyn.

– Det blev ännu mer energi och rivalitet när Vegas också slängdes in där. Nu börjar även vi se First division college flytta väster ut. Bland annat har vi Arizona State där.

– Hockeyn i Kalifornien växer och växer. Det svåraste för San José är att vi är enda laget i Kalifornien som ännu inte tagit ett Stanley Cup.

Douglas Murray. Foto: Ronnie Rönnkvist.

“Sharks som organisation är i en riktig 'hang over'”

När vi frågar Douglas Murray om hur han ser på lagets prestation den här säsongen så är han såklart besviken, men har också förståelse kring varför det idag ser ut som det gör i San José.



– Sharks som organisation är i en riktig ”hang over” från att ha varit nära toppen väldigt länge.

– Under den tiden jag var där närmare tio år, hade vi flest slutspelsmatcher av alla NHL-lagen, men ingen Stanley Cup.

– Det har varit väldigt mycket framgång och hårda satsningar under en längre tid utan att fått ut något resultat. Säga vad man vill, men det har tagits beslut som kanske inte har varit det bästa för våra två, tre, fyra, fem, sex år ”down the line”.

– Alltid när man tar hand om en professionell idrottsklubb är det tuffa beslut som måste tas, att ska man försöka vinna nu eller se till att ha ett bra lag framöver?



Har San José börjat vrida om klockan så den går åt rätt håll igen?

– Problemet är, vilket vi vetat under flera år, att det är flera ”draft pics” och bra ”prospects” som försvinner när du ska dra till dig spelare som är bra nu. Hela den poolen var för tunn.

– Jag spelade med (Mike) Grier som är General Manager, men jag har inte pratat med honom nu. Jag kan ändå se med trejder och allt som pågår, att hans ”pitch” då han kom in som General Manager var ”nu måste vi bygga från grunden igen, vi kan inte bara försöka rädda det här för att gå till slutspel. Då kommer vi aldrig komma någon vart. Vi måste upp med antalet ”draft pics” som resulterar i många fler prospects.

– Dom vet exakt att en första runda till 92 procent kommer spela i NHL. I andrarunda kan det vara 73 procent, tredje 62… Nu slängde jag bara ut några siffror som exempel.

– Som i all business kan du inte ha tur hela tiden. Du kan inte välja att hoppas på en Douglas Murray från åttonde rundan.

William Eklund. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Ska William Eklund leda laget? “Bättre än farsan”

Murray fortsätter:– Jag tror processen snabbas upp när vi får se nästa storspelare i laget. Titta bara vad som hände med Pittsburgh som trampade vatten under flera år. Helt plötsligt hade dom (Sidney) Crosby och (Evgeni) Malkin och byggde upp ett lag som varit bra sedan dess.– (Jonathan) Toews och (Patrick) Kane i Chicago. Laget var sämst i ligan under nästan 15 år. Klart att dom hade draftat förstarundor andra år, men då var det inga Toews och Kane. Med de båda byggde man upp et väldigt bra lag snabbt.– Det går inte riktigt att förutse tiden, men däremot ser du när startknappen trycks. Det är bara att titta på isen. Ser du att där kommer nästa Joe Thornton eller Sidney Crosby så…

Ser du att William Eklund, 21 år, är en spelare som kan leda laget framåt?

– Han spelade nio matcher redan som 18, 19-åring. Egentligen tittar jag på för lite hockey. Däremot har jag sett William spela och en sak ska jag ropa väldigt högt och det är att han är mycket bättre än farsan (Christian) ”Fimpen”, skrattar Douglas Murray och fortsätter:

– Jag försöker ta varje tillfälle jag kan få att skoja med ”Fimpen” (skratt). Han har glimten i ögat och är en underbar person.

– När William spelar med raka linjer i San José och inte försöker göra för mycket är han väldigt effektiv. Jag får ofta höra när jag spelar ”gubbmatcher” ”Du kan ju dribbla”. Klart att jag kan dribbla. Jag har ju spelat i NHL, men jag ville ha en karriär så jag dribblade inte hur gärna jag än ville utan lade den här lätta passen.

– En mina största idoler, som i övrigt var otroligt olik mig, jag lärde mig mest av att titta på var (Nicklas) Lidström. Hur många gånger såg ni Lidström dribbla under sin karriär? Däremot finns det ingen back som gett forwards pucken i bättre position för att kunna göra något bra av den. Han gjorde alla runtomkring sig bättre och var den perfekta backen.

– Jag kan inte säga hur många jag spelat med som, bättre på skridskor kan jag inte säga för det var dom flesta, kunde dribbla eller skjuta bättre än jag, men ändå inte blev någonting eftersom dom försökte göra för mycket.

– Jag hade en poäng i snitt i juniorligan och på high school. Det betydde inte att jag skulle göra en poäng per match i NHL.



Hur bra kan William Eklund bli?

– Det är svårt att svara på. Dels tittar jag för lite. Dels är det väldigt svårt att värdera spelare, vilket jag sett mycket under min karriär och är för smart och observant för att inte förstå, att spelare jag inte tyckte var så bra, när dom kom med i ett bra lag så tog det helt plötsligt fart.

– Sätter du William med en ”playmaker” kanske han gör 40 kassar den säsongen. Dessutom är han ung.



Finns potentialen hos honom för att bli en riktigt bra NHL-spelare?

– Potentialen finns absolut. Det finns många som det ser snyggt ut för, men som inte producerar någonting.

– Inget snack om att han är en toppspelare i San José, men jag skulle unna honom att få spela med bättre spelare.

"Det kommer aldrig bli någon annan NHL-klubb"

Du säger ”vi” om San José, vad betyder organisationen och laget för dig idag?

– Jag är väldigt kopplad till San José, spelade där under sju och ett halvt år av mina nio i NHL. Efter det jobbade jag tre och ett halvt år på ”business-sidan”. Jag är väl ganska populär då jag är där.

– När jag flög till San José sa jag alltid att jag skulle åka hem, vilket jag även gjorde då jag skulle åka hem till Sverige. San José känns som ett hem för mig efter att ha bott där i tio år.

– Det kommer aldrig bli någon annan NHL-klubb som jag prioriterar på samma sätt. Sedan får vi se vad som händer. Ägarna som var där då jag var i klubben är inte kvar längre. Jag är god vän med och stor respekt för deras president, Jonathan Becher, som jag jobbade under. Jag vill över allt annat att det ska gå bra för honom.

– Sedan är det härligt att se gamla lagpolare som Mike Grier jobba i klubben. Även Joe Thornton har någon roll som är oklar, men som han säger ”Jag har inte betalt så dom kan inte säga vad jag ska göra”, avslutar Douglas Murray med ett skratt.



