Florida Panthers tar bort ett av de tunga namnen från marknaden. Vladimir Tarasenko är klar för klubben i utbyte mot två draftval.

Vladimir Tarasenko har gjort 41 poäng på 57 matcher och är ett av de stora namnen det har pratats om inför trade deadline. Nu har den ryska stjärnan också blivit bortbytt.

Flera insiders rapporterar att det är en done deal och att 32-åringen kommer att spela för Florida Panthers i slutskedet av säsongen. Där han blir en rental som ska ta laget långt i slutspelet.

Ottawa retains 50 percent on Tarasenko in the trade with Florida.

Going to Ottawa from Florida:

2024 4th RD pick (which becomes 2026 3rd RD pick if Panthers win Cup)

2025 3rd Rd pick