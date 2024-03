Det fortsätter att vara en händelserik trejd-kväll i NHL. Nu har svensken Alexander Wennberg blivit skickad till New York Rangers.

Alexander Wennberg har en lång karriär i NHL bakom sig. Den skickliga centern har gjort ett leverne på sitt fina tvåvägsspel och har spelat för Columbus, Florida och nu senast för Seattle.

Med utgående kontrakt finns det nu många toppklubbar som vill “låna” in honom inför slutspelet.

Nu står det också klart att det blir en trejd till New York Rangers. Där blir han lagkamrat med bland annat Mika Zibanejad som är en av lagets stora stjärnor.

Wennberg to NYR is done