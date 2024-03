ANNONS

Edmonton rustar inför slutspelet. Nu har klubben knutit till sig centrarna Adam Henrique och Sam Carrick från Anaheim.

Adam Henrique har varit en av de mest eftertraktade centrarna inför trade deadline och hade även ett utgående kontrakt. Det var därför bara en tidsfråga innan flytten kom.

Nu står det klart att den rutinerade centern hamnar i Edmonton Oilers.

Med sig får han också den 32-åriga lagkamraten Sam Carrick som gör sin första riktiga NHL-säsong.

Trade call(s) going down now:



To #Oilers: Adam Henrique (75% retained), Sam Carrick, 7th Rd Pick

To #NHLDucks: EDM 2024 1st Rd Pick, Cond. 2025 5th Rd Pick

To #GoBolts: EDM 4th Rd Pick



Cond: 5th becomes 4th in EDM wins the Cup.

Tampa also must send a reserve list player. — Frank Seravalli (@frank_seravalli) March 6, 2024

För att få in allt under lönetaket väljer Edmonton och Anaheim att även plocka in Tampa Bay i affären. Lightning tar en del av lönen och får i gengäld ett val i fjärde rundan 2024. Samtidigt får Anaheim tillbaka ett val i första rundan (2024) samt ett femterundaval (2025) som kan bli till ett val i fjärde rundan vid en Stanley Cup-seger för Edmonton.

Var kapten när Kanada vann VM-guld

Adam Henrique har just nu en årslön på runt 5,8 miljoner dollar, något som hade varit omöjligt för Edmonton att få in under lönetaket utan hjälp. Nu behöver man bara betala 25 procent av lönen.. Samtidigt sitter Sam Carrick på ett minimikontrakt.

Henrique spelade sju säsonger i New Jersey Devils innan han trejdades till Anaheim. Även där blev det dryga sju säsonger. 34-åringen var kapten när Kanada vann VM-guld 2021 och har den här säsongen stått för 42 poäng på 60 matcher.

