Calgary-forwarden Martin Pospisil fick ett matchstraff för en tackling i ryggen på Seattle-backen Vince Dunn i nattens möte mellan Calgary och Seattle. Efter matchen var det irriterad stämning i Kraken som fick se toppbacken lämna matchen.

– Det var smutsigt och onödigt, säger svenske backkollegan Adam Larsson till Seattle Times.

Redan i matchens första byte satte Martin Pospisil in en tackling på Adam Larsson som skakade om Seattle Kraken-bänken, en tackling den tjeckiske Calgary-forwarden fick svara upp på i den andra perioden när Tye Kartye kastade handskarna för att utmana Pospisil i ett slagsmål.

Det verkade inte ha avskräckt Calgaryspelaren nämnvärt, för med drygt sex minuter kvar att spela av den tredje perioden sänkte Pospisil motståndarbacken Vince Dunn med en tackling i ryggen. Pospisil fick matchstraff för tacklingen, medan Dunn tvingades lämna matchen.

– Det var smutsigt och onödigt, konstaterar Dunns svenske backkollega Adam Larsson för Seattle Times.

Martin Popisil gets a five-minute major after delivering a hit to Vince Dunn. pic.twitter.com/VqsEBWB2Cr