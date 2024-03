ANNONS

Ett av säsongens största utropstecken i HockeyAllsvenskan har varit Tim Theocharidis som toppar backarnas poängliga med 42 poäng på 50 matcher.

Då menar experten Fredrik Söderström att Kalmars succéback borde få chansen i SHL.

– Jag gissar att det finns ett gäng SHL-klubbar som på allvar överväger hans namnteckning på ett kontrakt, säger Söderström till hockeysverige.se.

Theoklis Theocharidis, ”Tim” kallad, har varit en av HockeyAllsvenskans stora överraskningar den här säsongen. Han har varit det så kallade ryggraden i nykomlingen Kalmars defensiv, men samtidigt hela tiden varit ett hot offensivt. Han leder dessutom backarnas poängliga i HockeyAllsvenskan med 42 poäng på 50 matcher.



En som inte visste mycket om den kanadensiska 25-åringen innan säsong, men som har imponerats av honom är TV4-experten Fredrik Söderström.

– Jag ska vara ärlig och säga att jag hade absolut ”noll koll”, säger Fredrik Söderström och fortsätter:

– Så är det ofta med importerna i HockeyAllsvenskan, att där hittar vi de här okända namnen. SHL-importerna är ofta en nivå till och som man hört om eller sett i andra sammanhang. Theocharidis var i alla fall ett obekant namn för mig.



Hur skulle du beskriva honom som spelare?

– Det finns exceptionella uppsidor i det offensiva. Jag tror vi är många som charmats av hans av hans både oberäkneliga och lite aviga offensiva spel. Rörligheten, puckkontrollen och ett nästan forwardsmässigt driv rent offensivt, att ta puck till mål och ta skott är sådant som sticker ut.

Söderström om Theocharidis: “Där passar han in perfekt”

Med tanke på det du säger, vad betyder Tim Theocharidis för Kalmars spel?

– Jag tror att det blivit en fin symbios på något sätt. Kalmar är ett lag som spelar högintensivt och en ganska modig hockey, en kreativ hockey.

– Sedan vet jag inte om det kanske har förstärkts av Theocharidis individuella skicklighet, att det bidrar till hela spelet som är svårt att parera och försvara sig emot. Vi har sett ett helt gäng av matcher där Kalmar varit svåra att möta eftersom dom har ett påslag offensivt. Man går för det, stressar motståndare och när man vinner puck är man duktig på att omvandla det till att skapa chanser. Har man då en spelare som honom…

– Jag tycker det egentligen det finns i alla delar av hans spel, från egna zonen, hur han sätter puck i spel, en smartness, men också att han vågar hålla i och driva puck. Pratar vi offensiv zon är också Kalmar ett oerhört skickligt lag på att vara aktiva. Där passar han perfekt in.

– Sedan tycker jag att han blivit bättre defensivt. Det var också vad jag hade som frågetecken under första halvan av säsongen. Han hamnade i svåra situationer, men det kanske var så enkelt som att det tog sin tid att anpassa sig till stor rink, till svensk hockey och sina lagkamrater. Nu har han landat mer i det. Sedan är han ingen som kommer gå vidare i karriären som försvarsgeneral. Det är mer offensiva uppsidorna som är spännande.

Tim Theocharidis har gjort stor succé i Kalmar. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Tim Theocharidis är 185 centimeter lång och väger runt 86 kilo, men Fredrik Söderström tycker inte att han använder sin fysiska kapacitet fullt ut.

– Han gör vad som krävs med hjälp av sitt fysiska spel och sin kropp, men det är en sak som jag tänker att han behöver utveckla om han skulle få en ännu större utmaning.

– Jag hade Kodie Curran i Norge under en säsong innan han hamnade i svensk hockey. Utan andra jämförelser i övrigt fick jag se hans anpassning till en bättre liga. Har man spelförståelsen och insikten kan man anpassa sitt spel lite mer till den nivån som är nödvändig.

– Jag gissar att det finns ett gäng SHL-klubbar som på allvar överväger hans namnteckning på ett kontrakt. Generellt är det så med hockeyspelare att du gör vad du känner att du kan göra och det som hjälper ditt lag. Ska du upp en nivå till måste du justera vissa prioriteringar i spelet. Det tror jag att han har förstånd nog att göra.

Redo för SHL? "Borde prövas av något lag"

Han toppar backarnas poängliga i HockeyAllsvenskan, men frågan är om han redan idag håller en SHL-nivå i spelet.

– Det enkla svaret hade varit ”ja, titta på hans spets”. Jag vet också att hockeyn ser olika ut om du ställer HockeyAllsvenskan mot SHL.

– Jag skulle, som sagt var, vara förvånad om det inte finns SHL-lag som följt honom ganska noggrant. Min känsla är att han borde prövas av något lag. Det behöver inte vara en allt för dyr lösning.



Kalmar är klara för spel HockeyAllsvenskan även kommande säsong och dessutom klara för åttondelsfinal, hur ser du på nykomlingens prestation?

– Imponerande. Om vi först städar av det här med förutsättningarna pratar vi med någon veckas marginal att ställa ett så pass slagkraftigt lag på benen. Även ta sig an matcherna som Kalmar gjorde inledningsvis.

– Det som imponerade på mig var annars hur modiga Kalmar var, bröstade upp sig och inte var för försiktigt. Det kanske är den vanligaste vägen att gå, att undvika att släppa in mål och inte förlora. I stället hade Kalmar en offensiv attityd.

– Kalmar har gjort det över all förväntan. Det som imponerat mest på mig är ändå den här extra växeln laget lagt i under sista tredjedelen. Att man inte varit nöjd och slagit sig till ro utan faktiskt har utvecklat både spelet och insatserna.

– Nu är Kalmar i en åttondel. Frågan är om man kan ta sig till en kvartsfinal. Det får man nästan klassa som smått sensationellt, avslutar Fredrik Söderström.

