Alexander Wennberg ser ut att ha gjort sitt i Seattle Kraken.

Svensken petas nämligen i nattens match av trejdskäl inför fredagens Trade Deadline.

På fredag är det Trade Deadline i NHL och nu börjar spekulationerna kring vissa spelare ta fart på allvar.

En av svenskarna som ryktas vara på väg att byta klubb är Alexander Wennberg som spelar för Seattle Kraken. Nu ser Wennberg då också ut att komma ett steg närmare en trejd bort från Seattle.

Under måndagskvällen bekräftar nämligen tränaren Dave Hakstol att Wennberg petas och inte kommer att spela i nattens bortamatch mot Calgary Flames. Anledningen är att Kraken inte vill riskera att Wennberg blir skadad inför fredagens Trade Deadline.

Detta innebär att svensken troligtvis kommer att trejdas de kommande dagarna.

Kraken coach Dave Hakstol said Alex Wennberg was held out of morning skate and not available tonight due to “trade-related issues.”

The #SeaKraken are still working through their trade options while holding Alex Wennberg out of tonight's game as a precaution. The #NYR and #Avs are among the teams who have shown interest in Wennberg.