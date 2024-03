Jevgenij Kuznetsov har lämnat spelarfackets rehabprogram. Samma dag väljer då Washington Capitals att placera den tidigare stjärnan på waivers.

Washingtons framgångsera berodde mycket på Jevgenij Kuznetsovs fina centerspel. Ryssen var en storstjärna i ligan och var en av lagets bästa spelare när man vann Stanley Cup 2018.

Men de senaste åren har det gått snabbt utför.

Den här säsongen har varit blytung för den tidigare stjärnan. För ganska precis en månad sedan skrev han in sig i spelarfackets assistansprogram där man kan få hjälp med missbruk och liknande saker.

I dag kom släpptes han från programmet, och nu står det klart att Washington väljer att placera honom på waivers omgående. Det innebär att de övriga 31 lagen kan välja att plocka upp honom, om det inte händer blir det spel i AHL framöver.

Capitals GM Brian McLellan bekräftade att det här har stämts av med Jevgenij Kuznetsov och hans agent. Där de är öppna för att komma igång i AHL igen innan man tar ett nytt beslut angående framtiden.

