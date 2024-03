Förlust i måstematchen för HV71 – efter nytt ras

ANNONS

HV71 är nu klara för kval på i princip alla plan förutom det matematiskta Efter dagens 4-1-förlust mot Linköping är det nu nio poäng upp till Malmö, som har betydligt bättre målskillnad, med tolv poäng kvar att spela om.

– Blir det kval ska vi ha en god känsla när vi går in i det, säger Isac Brännström i TV4.

Oskarshamn ser ut att ha fått sin kvalmotståndare. Det ska till en smärre bragd för HV71 om man ska lyckas undvika kvalet om ett par veckor. Det kommer behövas att man går i princip rent samtidigt som Malmö måste förlora alla sina kvarvarande matcher.

Det efter att ha fallit igenom i den andra perioden mot Linköping.

Oliwer Kaski gav HV71 ledningen 16 minuter in i matchen, men sen gick det snabbt utför. I den andra perioden stod LHC för tre raka mål och stack iväg mot segern i rasande tempo.

“Omöjliga” uppgiften

Broc Little stod för två av målen samtidigt som Markus Ljungh gjorde det tredje målet i perioden. I period nummer tre var HV aldrig riktigt nära att komma in i matchen igen, istället blev det 4-1 via Patrick Russell.

– Det var utvisningar som straffade oss i denna matchen. Det är det jag kan komma på just nu. De gör två mål där och går ifrån till 3-1, där förlorade vi matchen, säger Isac Brännström i TV4:s sändning.

HV71 har inte vunnit en match efter full tid sedan man mötte Luleå den 15 februari. Nu kommer man behöva ta minst tio av de tolv poängen som är kvar för att undvika kvalet. Och allt det samtidigt som man måste hoppas att Malmö förlorar de fem matcherna man har kvar att spela.

– Vi har sagt att vi tar det en match i taget. Blir det kval ska vi ha en god känsla när vi går in i det och kan vi lösa det så ska vi försöka göra det, säger Brännström.

