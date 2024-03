ANNONS

August Tornberg och Jeremy Groleau stannar i Färjestad.

Duon har båda två skrivit på för två nya år.

– Det är två backar som vi tycker har egenskaper som gör att de är väldigt användbara, säger Rikard Wallin till klubbens hemsida.

Färjestad gör klart med två pjäser till nästa säsong. Det handlar om backarna August Tornberg och Jeremy Groleau. Duon satt båda på utgående kontrakt men kommer nu att bli kvar i Karlstad i minst två säsonger till.

– Vi tycker att båda har, trots olika bakgrunder och ålder, fortfarande ytterligare potential att utvecklas tycker vi. säger Rikard Wallin.

August Tornberg gör sin andra säsong i SHL och Färjestad efter att ha gått från Hockeyettan, via Västerås och Hockeyallsvenskan till att spela i FBK. Nu står det alltså klart att 29-åringen blir kvar i ytterligare två år.

– August har växt in i SHL-kostymen väldigt bra efter att ha kommit in senare i ligan rent åldersässigt. Han är en tvåvägsback med bra storlek och en lugn och stabil kille att ha i laget. Vi hoppas att han kan fortsätta ta kliv i takt med att han bygger sin fysik och erfarenhet ytterligare och vara en viktig pjäs i vår backuppsättning.

“Både vi och han har varit väldigt nöjda”

Jeremy Groleau gör sin första säsong utanför Nordamerika efter att ha lämnat AHL inför denna säsongen. I Färjestad har 24-åringen snabbt blivit populär både inom laget och bland supportrarna.

Efter en del spekulationer är även han nu alltså klar för en fortsättning i Sverige.

– Jeremy kom in sent i somras, och både vi och han har varit väldigt nöjda med utfallet så långt. Hans fysiska spel och förmåga att vinna puck är hans styrka, men det finns också en uppsida i att ytterligare utveckla spelet med puck som är bra för en defensiv back. Han har smält in bra i både laget och staden och är ung och hungrig på att fortsätta utvecklas hos oss.

