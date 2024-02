ANNONS

Adam Henriques tid i Anaheim ser ut att vara på väg mot sitt slut. Enligt The Fourth Period ska Ducks trejddiskussioner kring veteranen börjat ta ordentlig fart.

Efter drygt sex säsonger i Anaheim ser Adam Henriques tid som en Ducks-spelare ut att vara på väg mot vägs ände. 34-åringen, som sitter på ett utgående avtal med NHL-klubben, ska enligt The Fourth Period finnas med i trejdsamtal som börjat “ta ordentlig fart” de senaste veckorna.

Enligt sajten ska det inte vara en fråga om Henrique trejdas innan nästa veckas trade deadline, utan när veteranen skeppas från Ducks.

Fem lag lyfts fram som kandidater

Sajten skriver att Ducks general manager Pat Verbeek varit inblandad i trejdsamtal under flera veckor vid det här laget, men att dessa samtal tagit fart och väntas intensifieras ytterligare denna vecka. Bland lagen som visat intresse för Henrique återfinns Edmonton Oilers, New York Rangers, Colorado Avalanche, Dallas Stars och Carolina Hurricanes, enligt sajten.

Den 34-årige veteranen har ett utgående avtal med Anaheim Ducks och har en lönetaksträff på 5,825 miljoner dollar. Enligt CapFriendly har Henrique även en no-trade-lista på tio lag, vilket innebär att han har rätten att stoppa en trejd till något av de tio lagen om Ducks skulle skicka honom dit.

Den här säsongen har Adam Henrique noterats för 38 poäng (16+22) på 57 matcher för Anaheim, vilket gör honom till lagets fjärde poängbäste spelare. Henrique anslöt till Ducks via en trejd från New Jersey under säsongen 2017/18 och har under sin karriär spelat totalt 887 NHL-matcher och producerat 517 poäng.

TV: Alla mål från nattens NHL-matcher