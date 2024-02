ANNONS

VM går av stapeln i början på april, men redan nu har flera aktuella spelat klart.

För hockeysverige.se ger Ulf Lundberg sin syn på det hela - och berättar om resan inför mästerskapet.

– Det är synd. Det behövs matchtempo och matchintensitet, säger förbundskaptenen.

SDHL säsongen är inne i slutspelet och redan nu står det klart att tre lag, Leksand, Linköping samt SDE har spelat färdigt. Det innebär samtidigt att ett antal aktuella spelare inte får någon match innan avresan till VM. Ett VM som inleds 3:e april i Utica.

Ulf Lundberg är svensk förbundskapten:

– Klubbarna har is kvar. Dels kan spelarna köra där, dels även köra fys. Där är det ganska lätt att ”monitorera” så man kan hålla uppe nivån, säger Ulf Lundberg till hockeysverige.se och fortsätter:

– Naturligtvis är det synd då det tar slut så tidigt eftersom det även behövs matchtempo och matchintensitet.

— Vi samlas bara några dagar efter en eventuell femte och sista final. Det ligger tajt efter slutet av slutspelet, men för spelarna som är aktuella och åker ur tidigt gäller det verkligen att hålla i gång.

Ulf Lundberg under VM 2023 i Bramtpon. Foto: Bildbyrån.

– Vi har pratat om och vägt in för och emot att samla ihop till camper och sådant efter det att spelare åkt ut tidigt ur slutspelet. Då måste man tänka att det inte är så många som är aktuella. I så fall måste man ta in andra spelare till camperna. Jag tycker inte det ger tillräckligt mycket för att samla ihop till camper i förhållande till vad som går åt för att arrangeras, fixas och grejas.– Spelarna ska vara så pass proffsiga samtidigt som klubbarna tar ett stort ansvar så spelarna helt enkelt håller uppe sin träning.– Det går inte att göra så mycket åt och då väljer jag att inte vara bekymrad.

Hur kommer du jobba med och följa VM-aktuella spelarna som inte får några matcher under tiden fram till VM-samlingen?

– När man åkt ut tycker jag att man först ska få några dagar att smälta det. Sedan meddelas spelarna som är med i en ”stortrupp”.

– Om vi räknar baklänges från 26:e mars då vi samlas kommer det vara en presskonferens den 19:e där jag presenterar truppen. Det krävs en del administration så ungefär en vecka innan presskonferensen lämnar jag in den slutgiltiga truppen.

– Spelarna som är högaktuella är naturligtvis med på den här ”stortruppslistan”. Till exempel kan det vara då att fystränare, Ida Kyrilis, hör av sig till spelarna. Hon vet såklart inte vilka som till slut blir uttagna, men hör av sig för att kolla att det finns is och att spelarna håller uppe fysen. Det går också, som sagt var, att ”monitorera” med vårt system, ”first beat” och ”smarta base” som vi har. Så jobbar vi.



Kommer du själv besöka spelare som inte är kvar i slutspelet för att ha en dialog om träning etcetera?

– När jag scoutar slutspelet, som är varannan dag, åker jag inte ut och träffar utslagna spelare.

– Det kan mycket väl hända att jag tar kontakt med spelare som är utslagna och självklart även då spelare som är i USA.

– Till syvende och sist är det en uttagning. Jag ringer alltid upp spelarna som är uttagna och reserverna. Det börjar närma sig eftersom om vi räknar bakåt från 26:e är det bra några veckor till att truppen ska lämnas in.



Hur stor blir spelartruppen till VM?

– Det är 23 spelare som vi får ha på plats, men det kan också bli någon extra som åker med över och är med på pre-campen. Så gjorde vi ifjol, att vi hade en extra med oss. Tre målvakter, åtta backar och 13 forwards.



Vi skriver 1:a mars idag. I ditt huvud, hur många platser finns det kvar att kämpa om?

– Stora delar är klart, naturligtvis. Vi har haft våra turneringar under säsongen, men jag lägger en stor vikt vid avgörande matcherna i slutspelet. Tillexempel game five i Frölundaborg.

– För mig är det jätteviktigt att se hur spelarna agerar i den typen av lägen, när det är vinna eller försvinna, avslutar Ulf Lundberg.

