Joakim Engström tog över som huvudtränare i Leksand efter Jordan Collitons avsked i november. Nu står det klart att 34-åringen blir kvar på SDHL-klubbens tränarbänk, rapporterar Falu-Kuriren.

För Falu-Kuriren berättar Joakim Engström att en klausul aktiverats i hans kontrakt som gör att hans avtal med klubben även sträcker sig över nästa säsong.

– Det var nån klausul i kontraktet, men den har aktiverats nu. Jag har ett tvåårskontrakt, och hade jag inte haft det hade jag ringt Alex (Alexander Bröms, sportsligt ansvarig) och bett om ett år till, säger han till tidningen.

Engström tog över huvudtränaransvaret i Leksand i slutet av november och under hans ledning tog laget 1,24 poäng per match, jämfört med de 0,93 poäng per match som Leksand plockade med Colliton som bänkboss. I går tog Leksands säsong slut efter att man slagits ut i kvartsfinalen mot Luleå i tre raka matcher.

– Det jag ser är en grupp spelare som trivs väldigt bra med varandra. Spelarna umgås tätt och kommer till träningarna med ett leende på sina läppar. Förlorar vi en match är det lika roligt på träningen dan därpå som om vi hade vunnit tio raka matcher, säger Engström.

Till nästa säsong hoppas Engström ha Göran Tärnlund kvar som assisterande tränare.

– Om jag får bestämma så, ja. Det är en sportchefsfråga det med, men jag tror att även sportchefen gärna ser att Göran stannar, säger han.

