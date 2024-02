ANNONS

André Petersson klev av i torsdagens match mot Timrå.

Nu står det klart att HV-kaptenen missar veckans ödesmatcher – och då kan till och med säsongen vara i fara.

– Vi får se när han är tillbaka, säger tränaren Johan Lindbom till Jönköpings-Posten.

Med bara sju omgångar kvar av SHL:s grundserie går HV71 nu in i ett kritiskt skede där de försöker undvika kvalspel och klättra upp på säker mark. De är bara tre poäng bakom Malmö men har mycket sämre målskillnad vilket innebär att de troligtvis behöver ta fyra poäng fler än Malmö under de sju sista matcherna.

Under veckan spelar HV71 två oerhört viktiga matcher då de ställs mot bottenkonkurrenterna Rögle och MoDo. De möter Rögle borta under morgondagen och ställs sedan mot MoDo hemma på torsdag. Just nu ligger Rögle sju poäng före HV medan MoDo har åtta poängs försprång till Jönköpingslaget.

Nu kommer dock ett tungt besked för HV71 då tränaren Johan Lindbom bekräftar att lagkaptenen och storstjärnan André Petersson missar veckans matcher.

– Han är borta i veckan i alla fall, vad vi vet. Sen får vi se hur rehaben går men det är det jag fått till mig av läkarna, säger Lindbom till Jönköpings-Posten.

Säsongen i fara för André Petersson

Petersson klev av med en skada i torsdagens match mot Timrå (en 2-3-förlust för HV). I podcasten “Sanny och Svensson” uppgavs det att André Petersson ser ut att missa resten av säsongen.

Lindbom ger dock ingen längre prognos kring kaptenens skada.

– Han är skadad i dagsläget och sen får vi se när han är tillbaka.

Till tisdagens match mot Rögle kommer HV71 därmed att ställa upp med exakt samma lag som i lördagens straffvinst mot Frölunda. Det innebär också att Frederik Dichow kommer att få fortsatt förtroende mellan stolparna.

– Det finns ingen anledning att byta där heller, Dichow gjorde det bra och får chansen igen, säger Lindbom till JP.

TV: De bästa "mitt i säsongen-värvningarna" i svensk hockey