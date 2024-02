ANNONS

Ett mål och tre assist i söndagens 4–1-seger mot New Jersey Devils.

Nu är Tampas Nikita Kutjerov först att nå milstolpen 100 poäng i NHL - igen.

– Han kommer att gå till historien som en av de bästa NHL-spelarna genom tiderna, säger lagkamraten Brandon Hagel till NHL.com.

För andra gången i sin karriär har Nikita Kutjerov nått 100 poäng snabbast i NHL. Denna gång tog det endast 59 matcher. Ett rekord Tampa Bay Lightnings historia.

Victor Hedman inledde målskyttet mot New Jersey Devils under söndagskvällen, men det var just Kutjerov som spelade fram, som snodde åt sig rubrikerna. Assisten var den första av tre under mötet och efterföljdes sedan av ett mål i tom bur. 4–1 blev slutsiffrorna och Kutjerov klev av med fyra poäng. Därmed har han nu 102 (38+64) på 59.

– Åker man sig fri kommer “Kuch” hitta dig. Jag försökte bara spegla hans rörelse hela vägen ifall att han behövde mig, och sen kom den, säger Hedman om sitt mål.

Hyllningskören fortsatte därefter från flera håll.

– Han är en oerhört speciell spelare och jag vet inte om det någonsin varit så tydligt som det var ikväll, Det var roligt att se honom där ute, säger Tampas coach Jon Cooper till NHL.com och fortsätter:

– I den här ligan vinner man inte utan att vara ett lag, sade Cooper. Det finns inte en spelare som kan göra allt själv. Men man behöver ledare där ute på isen. Kucherov… han leder i omklädningsrummet också, men han leder som bäst ute på isen. När ens bästa spelare levererar på det sättet och spelar på rätt sätt, då hakar alla andra på. Jag är inte förvånad över att han är där han är just nu.

Celebert sällskap i historien

Utöver de tidigare nämnda rekorden innebär söndagens insats även att Kutjerov skriver in sig i ett ytterst märkvärdigt sällskap av få spelare som nått 100 poäng först under flera säsonger. Endast åtta andra spelare i historien har gjort just detta. Wayne Gretzky (9), Mario Lemieux (6), Phil Esposito (6), Connor McDavid (5), Jaromir Jagr (4), Guy Lafleur (3), Sidney Crosby (2) och Evgeni Malkin (2).

Sedan Kutjerov debuterade 2013/14 är han även ligans främsta poängspelare bakom endast Connor McDavid.

– Han kommer att gå till historien som en av de bästa NHL-spelarna genom tiderna. Jag får möjligheten att spela jämte honom och se och lära av honom kväll efter kväll. Jag ser upp till spelare som honom. Jag tror alla i det här laget ser upp till honom. Det är en mycket speciell milstolpe han lyckats uppnå. Hatten av för honom, säger lagkamraten Brandon Hagel till NHL.com.