Oskar Olausson har spelat färdigt för säsongen.

Colorado meddelar att den 21-årige svensken tvingas till en axeloperation som gör att han missar resterande delen av säsongen.

Den här säsongen har Oskar Olausson tagit kliv framåt i sitt spel hos Colorado Eagles, som är farmarlag till Colorado Avalanche.

Men det blir ett tråkigt slut för 21-åringen.

“Avs” meddelar nämligen att forwarden tvingas operera axeln vilket gör att han kommer att missa resten av säsongen. Enligt klubben förväntas Olausson kunna återhämta sig till fullo men Colorado skriver inte om talangen förväntas vara tillbaka till starten av nästa säsong.

Olausson kommer att opereras under måndagen.

