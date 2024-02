Det var direkt avgörande matcher vid flera streck när vårserierna gick i mål för den här säsongen och när allt summerades kan konstateras att några av ligans mindre klubbar svarade för storstilade insatser när allt avgjordes.

Efter en säsong som egentligen handlat om förluster, förluster och idel förluster borde det inte finnas så mycket till självförtroende i ett lag. Men Örnsköldsvik bevisade motsatsen den här helgen.

Efter att ha besegrat Enköping (4-3) under lördagen gjorde laget en snudd på perfekt bortamatch i det direkt avgörande mötet med Surahammar och säkrade kontraktet via sin 3-2-seger.



Det blir ju väldigt häftigt när en match i sista omgången blir av ”the winner takes it all”-karaktär och två lag går i klinch med varandra i kamp om att undvika ett negativt kval och det var defini