Mikael Ruohomaa har gjort stor succé sedan flytten till Frölunda.

För hockeysverige.se berättar han nu om succén, framtiden samt hyllar nye radarpartnern Malte Strömwall.

– Hans spelskicklighet är på NHL-nivå, jag tycker att han är den bästa spelaren i ligan, säger Ruohomaa.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Frölunda HC har varit SHL:s hetaste lag den senaste tiden och radat upp vinster på vinster. En av anledningarna bakom lyftet har varit värvningen av Mikael Ruohomaa som har kommit in och gjort stor succé.

Men under lördagskvällen åkte Frölunda på sin första förlust på en månad då HV71 besegrade göteborgarna med 2-1 efter straffläggning.

Förlusten var en besvikelse för Frölunda och Ruohomaa.

– Det är svårt att säga någonting om den här matchen. HV var bra och ingen skugga ska falla över dem. Men… Jag vet inte, det finns inget att säga om den här matchen, säger finländaren till hockeysverige.se.

Frölunda hade vunnit nio matcher i rad innan förlusten mot HV71. Under den perioden hade Frölunda tagit 25 av 27 poäng och även om det blev förlust så har laget tagit poäng i tio raka matcher.

Enligt tränaren Roger Rönnberg hade laget dock inte spelat så bra på slutet som resultaten visade.

– Om du vinner utan att förtjäna det så krävs det oerhört mycket av en grupp för att förstå att vi har fått mer än vad vi har förtjänat. Det krävs oerhört mycket av mig som coach att få den förståelsen i laget att vi behöver höja oss, utan att vi ska behöva få en förlust och liksom bottna på nåt sätt. Nu fick vi en förlust och vi får se vad det ger för effekt nästa vecka, sade Rönnberg på presskonferensen och tillade:

– Jag har försökt få spelarna att hitta den där riktiga skärpan och spelglädjen. Det är den som vi saknar, tycker jag. Vi jobbar hårt och vi tävlar men den riktiga spelglädjen, att göra skillnad med puck, har vi saknat på slutet.

Mikael Ruohomaa håller dock inte med.

– Är vi ett dåligt lag helt plötsligt bara för att vi har förlorat en match? Jag tycker att vi har förtjänat alla vinster som vi har fått men nu förlorade vi. Det finns ingenting mer att säga.

“Allting har varit bra sedan jag kom hit”

I förlusten mot HV missade Ruohomma ett par byten i slutet av den tredje perioden men kunde återvända till spel i förlängningen samt gjorde mål i straffläggning.

Var det något som hände eller fanns det någon anledning till oro där?

– Ja, jag blev träffad av en skridsko. Men jag vill inte prata om det.

Oj, men är du okej?

– Ja, jag mår bra.

Mikael Ruohomaa trivs bra i Frölunda. Foto: Daniel Stiller/Bildbyrån

Mikael Ruohomaa värvades till Frölunda från SHL-konkurrenten MoDo i januari och har sedan gjort stor succé i Göteborgsklubben då han nästan snittat en poäng per match.

I en intervju med hockeysverige.se tidigare i veckan lovordades Ruohomaa av Frölundas sportchef Fredrik Sjöström.

– Vi är jättenöjda och tycker att han från egentligen dag ett har kommit in på ett väldigt bra sätt. När någon smälter in och laget tuffar på är väl det bästa betyget man kan få, sade Sjöström till hockeysverige då och fortsatte:

– Sedan tycker vi att hans inträde verkligen har lyft Malte (Strömwall) ihop med Max (Friberg). Framför allt har han lyft båda han haft bredvid sig

Den 35-årige centern är också nöjd med sin första tid i Frölunda.

– Allting har funkat. Det har varit riktigt bra sedan jag kom hit. Detta är en bra klubb och jag får spela med bra spelare. Så det är kul.

Succén i Frölunda

Mikael Ruohomaa gör just nu sin tredje raka säsong i Frölunda. Stjärnan gjorde succé i Leksand säsongen 2021/22 med 40 poäng på 48 matcher (0,83 poäng per match). Förra säsongen gick det dock tyngre för finländaren med 23 poäng på 41 matcher (0,56 poäng per match) i Leksand.

Den här säsongen värvades han till MoDo men det klickade aldrig riktigt i Örnsköldsvik. Finländaren hade skadeproblem och gjorde nio poäng på 20 matcher (0,45 poäng per match) innan han lämnade klubben.

Sedan flytten till Frölunda har dock Ruohomaa verkligen fått spelet att stämma med 13 poäng på 14 matcher (0,93 poäng per match).

Vad är det som har blivit annorlunda sedan du kom hit från MoDo?

– Jag vet inte… Kan vi inte bara glömma det nu?

Jag menar bara vad som har förbättrats för dig här i Frölunda?

– Jag var skadad i början av säsongen. Jag vill inte prata om det något mer, jag fattar inte varför jag fortfarande får svara om det. Varje gång vi förlorar eller gör en dålig match så ska alltid det gamla dras upp. Jag har lagt det bakom mig. Det som hände har hänt och det är allt. Jag försöker bara göra mitt bästa varje jävla kväll, vad mer ska jag säga?

Flytten till Frölunda från MoDo har gett ett lyft för Ruohomaa. Foto: Bildbyrån

Hyllar kedjekamraterna: “Passar bra tillsammans”

Efter att Ruohomaa anslöt till Frölunda så har laget fått ett lyft i offensiven. Han har bland annat blivit en injektion i förstakedjan där han har bildat ett giftigt radarpar med Malte Strömwall.

Strömwall hade gjort fyra mål och 18 poäng på de första 30 matcherna den här säsongen. Men efter att Ruohomaa flyttade till Frölunda så har Strömwall lyft till åtta mål och 15 poäng på 15 matcher.

I en intervju med hockeysverige.se förra veckan hyllade då Strömwall sin nya radarpartner Ruohomaa.

– “Micke” har ett sjukt bra spelsinne. Du ser vilken kyla han har när han håller i pucken och han behöver inte titta ner, utan han ser isen och vad som försiggår där ute. Så jag försöker bara hitta öppen is och bidra med min fart och försöker vara kreativ med pucken, sade Strömwall till hockeysverige.se då och menade att Ruohomaas intåg har hjälpt hans spel:

– Det har betytt mycket, framförallt har vi fått ihop kedjan väldigt bra. Innan har det varit lite skador på olika centrar, så det har varit en center här och en center där och lite olika varje match nästan. Kontinuiteten och att hitta kemin under en tid, det är klart det hjälper.

Frölunda har satt ihop en ny toppkedja med Mikael Ruohomaa, Malte Strömwall och Max Friberg. Sedan de tre parades ihop har kedjan snittat nästan tre poäng per match.

Ruohomaa trivs också att spela med Strömwall och Friberg.

– Det är två bra spelare som jag har fått spela med. Vi har alla lite olika stilar och har olika styrkor som spelare. Vi passar bra tillsammans.

– Jag skulle säga att Malte, hans spelskicklighet är på NHL-nivå. Så bra är han. Jag tycker att han är den bästa spelaren i ligan på det sättet.

– Max är grym också. Han jobbar alltid väldigt hårt men han kan samtidigt också lira. Han är väldigt bra på att hitta ytorna ute på isen och sådana saker.

– De båda är duktiga på att göra mål och jag känner att mitt jobb är att läsa spelet rätt och hitta deras klubblad så att de kan göra mål. Jag tycker att det har gått bra för oss, även om vi inte gjorde något mål nu mot HV. Vi kommer studsa tillbaka.

Mikael Ruohomaa och Malte Strömwall trivs tillsammans. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Mikael Ruohomaa om framtiden: “Öppen för vad som helst”

Succén har gjort att Mikael Ruohomaa har fått fler ögon på sig till säsongen 2024/25 då finländarens kontrakt med Frölunda bara är skrivet för resten av årets säsong.

35-åringen är själv dock förtegen om framtiden.

– Jag vet inte hur det blir. Det är frågor som jag diskuterar med mina agenter men jag uttalar mig inte om sådant i media.

Frölunda är nöjda med Ruohomaa sedan hans intåg i klubben och i intervjun med hockeysverige.se tidigare i veckan så öppnade sportchefen Fredrik Sjöström för att möjligtvis kunna förlänga med den finske stjärnan.

– Ännu har vi gjort något konkret. Som sagt var så är vi väldigt nöjda med honom. Vi får se vad framtiden har för sig och vi känner inget behov av att stressa fram någonting. Fortsätter han så här ställer han intressanta frågor till oss, sade Sjöström.

Den tidigare VM-centern vet inte hur det blir framöver. Han har gjort tre raka säsonger i SHL och spelade dessförinnan tre raka säsonger i KHL och han har därmed inte spelat hemma i Finland sedan 2018.

Är du öppen för att stanna i Frölunda?

– Det har gått bra här och jag trivs men jag är öppen för vad som helst. Något mer tänker jag inte säga om det, avslutar Mikael Ruohomaa.

