Matt Rempe har tagit NHL med storm sedan sin debut för en vecka sedan.

I går kväll hamnade han i ett slagsmål och gick en holmgång mot Nicolas Deslauriers samt stod för sitt första NHL-mål.

– Jag älskar det, det har varit en väldigt händelserik första vecka, säger Rempe efteråt.

New York Rangers tog sin tionde raka seger under sena lördagskvällen vilket är tangerat klubbrekord.

Men efteråt kom det mesta att handla om Matt Rempe – igen.

Den 21-årige bjässen (203 centimeter lång och 109 kilogram tung) fick göra NHL-debut för en vecka sedan i utomhusmatchen mot New York Islanders och kastade då handskarna mot veteranen Matt Martin. Tidigare i veckan fick Rempe också matchstraff för en huvudtackling på Nathan Bastian efter bara 13 sekunders istid mot New Jersey Devils.

Under gårdagskvällens match mot Philadelphia Flyers stal Rempe rubrikerna ännu en gång.

Redan efter tre minuter så hamnade busen i slagsmål mot Nicolas Deslauriers och det blev en rejäl holmgång. Fajten pågick i nästan en minut där båda spelarna landade flera träffar på varandra.

– Han kom upp och frågade om jag ville slåss och jag ville. Sedan gjorde vi det och det blev en riktigt bra fajt där vi delade ut flera hårda slag. Det blev en lång fajt, han är en grym kämpe, säger Rempe till ESPN om fajten efteråt.

När matchen avgjordes var det också Matt Rempe som var i centrum. Han stod nämligen framför mål och fick pucken på sig vilket gjorde att den styrdes in bakom Flyers svenske målvakt Samuel Ersson. Målet innebar 2-1 till Rangers vilket även blev slutresultatet och Rempe blev alltså hjälte med sitt första NHL-mål i karriären.

– Det är galet, kanske det fulaste första målet i NHL:s historia. Det är sjukt, jag har så jättekul här. Det har varit en väldigt händelserik första vecka. Jag älskar det. Jag vill bidra med fysiken och farten att flyga in och smälla på. Jag gör det också och har så himla kul, säger Rempe till NHL.

No fight this time, just Matt Rempe's first NHL goal 💥 pic.twitter.com/681JeO1Cvf