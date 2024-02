ANNONS

New York Rangers rookieforward Matt Rempe fick en NHL-debut att minnas. Inte nog med att tvåmetersbjässen blev den första spelare i NHL:s historia att debutera i en utomhusmatch – han startade även en fajt med New York Islanders tuffing Matt Martin i sitt första byte.

– Han kom in och gjorde precis vad vi ville att han skulle göra, säger coachen Peter Laviolette efter Rangers 6–5-seger.

En allvarlig skada på New York Rangers veteranforward Blake Wheeler gjorde att det skrevs historia på söndagskvällen. Forwarden Matt Rempe kallades upp av Rangers från farmarlaget Hartford Wolfpack i AHL och kastades in i hetluften i NHL Stadium Series-mötet med rivalen New York Islanders.

21-åringen från Calgary, som draftades av Rangers i sjätte rundan 2020, blev därmed den första spelaren i NHL-historien att debutera i en utomhusmatch.

Väl där gjorde han sitt yttersta för att lämna ett avtryck inför de nästan 80 000 åskådarna som samlats på MetLife Stadium.

I sitt första byte i matchen rök Matt Rempe ihop med Islanders tuffing Matt Martin och utväxlade slag innan det blev fem minuter i utvisningsbåset för den väldige kanadensaren.

Matt Rempe – 203 centimeter lång och 109 kilo tung

– Jag tycker att han kom in och gjorde precis vad vi ville att han skulle göra, säger coachen Peter Laviolette om debutanten till New York Post. Han gav oss storlek och fysiskt spel. Han hade några bra byten i offensiva zonen. Respekt till (Matt) Martin som gav honom hans första (fajt) häruppe. Det var en sjujäkla fajt. Det ser man inte ofta i en utomhusmatch.

Rempe spelade bara 4.26 minuter och registrerade, bortsett från slagsmålet, en tackling i matchen.

– Man tänker på hans väg hit, att det här är hans första match på en minnesvärd dag och att han kastar handskarna med en kille som har spelat i den här ligan så länge och tagit en hel del fajter och etablerat sig som en riktig tuffing. Respekt! Det var fantastiskt. Han kunde inte ha fått en bättre kväll, säger Laviolette.

I AHL har den 203 centimeter och 109 kilo tunge Matt Rempe svarat för åtta mål och tolv poäng kryddat med 96 utvisningsminuter på 43 matcher.

New York Rangers vann utomhusmatchen med 6–5 efter förlängning. Artemij Panarin blev matchvinnare med sitt övertidsmål efter att Rangers hämtat upp ett 1–4-underläge.