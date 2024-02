Viktor Arvidsson kom i februari tillbaka efter en operation och har sedan dess spelat fyra matcher.

Nu är svensken uppsatt på långtidsskadelistan – igen.

Det blev bara fyra matcher för Viktor Arvidsson i comebacken efter den operation han genomförde i höstas.

För nu är svensken uppsatt på långtidsskadelistan ånyo av Los Angeles Kings.

We have placed F Viktor Arvidsson on long-term injured reserve (LTIR) and recalled D Jordan Spence from the @ontarioreign.



Read more 👉 https://t.co/yh7ftwqpTo@Enterprise | #OnTheMove pic.twitter.com/upNu6xv6tT