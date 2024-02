Arizona Coyotes bryter kontraktet med sin slovakiske forward Adam Ruzicka. Anledningen: en video publicerad på Instagram där det ser ut som 24-åringen har en lina kokain på bordet framför sig.

Det är tunga tider för Arizona Coyotes.

Inte nog med att klubben desperat försöker hitta en ny hemvist för att säkra sin framtid i NHL, laget har även elva raka förluster och har inte lyckats vinna en match på över en månad.

Men det stannar inte där.

Under fredagen kom beskedet att klubben bryter kontraktet med forwarden Adam Ruzicka. Detta sedan slovaken lagt ut en video på Instagram där det framstår som att han nyttjar kokain. I videon filmar Ruzicka själv en tallrik på ett bord framför sig med en lina vitt pulver. Intill det ligger ett kreditkort.

Det är på intet sätt bekräftat att det vita pulvret skulle vara kokain, men det var tillräckligt för att klubben skulle agera. Ruzicka sattes upp på unconditional waivers vilket ger övriga 31 lag i ligan ett dygn på sig att göra anspråk på spelaren innan kontraktet hävs.

The Arizona Coyotes have placed forward Adam Ruzicka on unconditional waivers for purposes of terminating his contract. The Club will have no further comment at this time.