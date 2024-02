ANNONS

Gustav Forslings plus 39 är bäst i hela NHL.

Nu hyllas Florida-svensken enormt av Niclas Hävelid.

– Det är inte många som gör det. Någonsin, säger LHC-profilen till Corren.

Efter säsongen 2015/16 lämnade Gustav Forsling Sverige och Linköping för att slå sig in på andra sidan Atlanten. Första säsongen blev det 38 NHL-matcher med fem poäng och plus tre i plus-/minusstatistiken. Sedan dess har han minst sagt utvecklats. Nu är han nämligen bäst i hela NHL i just den sistnämnda statistiken.

– Det betyder oerhört mycket, skulle jag säga. Framförallt är det uppskattat i organisationen och i det egna laget. Man ska komma ihåg att han hela tiden matchas mot motståndarnas bästa kedjor och har som huvudsaklig uppgift att stänga ned dem. Florida sätter in Gustav Forsling mot det andra lagets offensiva stjärnor varje kväll tre–fyra kvällar i veckan, säger den tidigare NHL- och landslagsbacken Niclas Hävelid till Corren.

Den nu 27-årige Forsling har växlat upp ytterligare under de senaste säsongerna och går nu mot sin andra raka där han når 40 poäng. Det som sticker ut är dock plus-/minusstatistiken där hans plus 39 slår stjärnspelare som Quinn Hughes.

– Makabra siffror. Nu spelar han i ett bra lag och det är så klart en förutsättning, men det här är Nicklas Lidström-klass. Jag är enormt imponerad, säger Niclas Hävelid till Corren.

Sitter på ett utgående kontrakt

Samtidigt som detta sitter Forsling även på ett utgående kontrakt i Florida Panthers och har minst sagt ett bra utgångsläge i en kontraktsförhandling.

– Herregud. För honom är det här mer värt än mål och assists. Alla lag i hela NHL vill ha den typen av pålitliga spelare. Plus- och minus är det du måste ta hand om först. Sen får det andra komma. I Gustavs fall har han dessutom en del offensiva siffror, säger Hävelid.

Den Linköpingsfostrade backen kom till Florida i januari 2021 och har sedan dess varit en viktig pjäs, bland annat under resan till en Stanley Cup-final i fjol.

