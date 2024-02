ANNONS

Södertälje värvade Marcus Eriksson inför säsongen – och det blev succé direkt. Så pass att 38-åringen nu har kopplats ihop med en SHL-flytt.

– Det har varit en del kontakter och jag har pratat med några klubbar och det är väl kul, säger poängkungen till Hockeysverige.se.

SÖDERTÄLJE (Hockeysverige.se)

Marcus Eriksson debuterade i Vita Hästen säsongen 2002/03. Sedan dess har han näst intill alltid varit norrköpingsklubben trogen förutom någon kort sväng till Troja, Almtuna, Västerås och Guts. Men då Vita Hästen i våras gick i konkurs valde han som 38-åring fortsätta karriären i Södertälje. Det har blivit en stor succé och under lagets 43 matcher har han svarat för 18 mål och totalt 55 poäng. Med det leder han Hockeyallsvenskans poängliga.

– Det var egentligen en massa olika grejer som gjorde att det blev Södertälje. Dels att det är ganska nära till Norrköping så jag kan bo kvar där och pendla, berättar Marcus Eriksson då hockeysverige.se träffar honom i Scaniarinken för en intervju.

Marcus Eriksson fortsätter:

– När jag pratade med Emil (Georgsson) berättade han att Södertälje är inne på en resa och vill etablera sig som ett topplag. Samtidigt har jag varit i Hästen under större delen av min karriär och vi har alltid hållit till i nedre regionerna, så det var utmaningen och möjligheten att få spela i ett topplag som lockade mycket.

Med tanke på att Marcus Eriksson nästan alltid spelat för Vita Hästen blev det en omställning för honom att kliva in i den hockeymiljö som SSK bjuder på.

– Det var speciellt i början. Som du säger har jag gått i Himmelstalundshallens alla korridorer, så den hallen kan jag utan och innan.

– Klart att jag varit här i Södertälje tidigare, men det var ändå lite nervöst när jag klev ut här första gången för att ha fysträningen. En ny miljö och allt sådant.

– Det är inte så att jag ogillar förändringar, men jag håller mig gärna till det jag känner till, vilket speglar min karriär. Jag har varit i Hästen länge, men det är inte så att jag behöver känna mig trygg. Däremot är jag inte den som ger mig ut på superstora äventyr. Jag har alltid gillat att veta vad jag har.

– Första tiden här var nervös precis som det är då man byter arbetsplats och allt sådant. Nya grejer och nya grabbar. Det gick någon vecka eller två sedan var jag inne i det och var som man aldrig varit någon annanstans.

Har du haft möjligheten att spela i elitserien eller SHL tidigare?

– Det har varit någon gång mitt under en säsong eller inför något slutspel någon klubb som hört av sig. Då har vi varit i ett läge där vi jagat slutspel eller spelat för att undvika kvalspel. Jag har aldrig haft någon ”out” från Hästen under åren så har klubben sagt ”vi måste ha kvar honom”.

– Däremot har det aldrig varit så att jag haft något kontrakt som legat och väntat för att jag skulle sajna på.

Har hittat rätt i kedjan: “Förenklar saker för mig”

Rent hockeymässigt, har det varit en stor skillnad att spela i Södertälje jämfört med Vita Hästen?

– Det är en liten skillnad. Vi spelar inte exakt på samma sätt. Jag har spelat många år i Hockeyallsvenskan så jag visste ändå ungefär vad jag hade att vänta mig.

– Klart att det blivit några nya taktiska direktiv och sådana saker. Jag har försökt ta mig in i det så snabbt som möjligt, men framför allt har jag försökt komma in i nya vanorna så fick själva spelet komma därefter.

Hur ser du på säsongen så här långt?

– Den har varit bra. Vi började inte så bra som lag. När november kom började vi steppa upp lite och hade tio matcher i rad med segrar. En bra säsong, absolut. Det är tajt i toppen och små marginaler som skiljer lagen åt.

Foto: Bildbyrån. Marcus Eriksson har gjort succé i Hockeyallsvenskan.

Och för dig personligen?

– Samma sak där. Jag har hittat en bra omgivning. Först med Filiph Engsund och (Linus) Videll. När Videll gick sönder har (Sebastian) Dyk kommit in där. Vi har också en kemi och det är otroligt kul att få spela med så pass bra spelare. Det förenklar saker för mig med.

Du var en ledande spelare i Vita Hästen, är du även så i Södertälje?

– Jag vet inte om jag ledde så mycket med snack. Jag har aldrig varit den personen utan har försökt att göra grejerna på isen…

"Ännu ser jag inte slutet av min karriär"

Trots allt är du en av äldsta spelarna i Södertälje.

– Så är det. Jag försöker dela med mig av det jag varit med om och rutinen jag har. Vi är ett lite äldre lag här än vad vi oftast var i Hästen. Många här ligger runt 30-strecket och vi är fler som pratar här än vad det var i Hästen. Där var det jag, ”Sama” (Jesper Samuelsson) och någon ytterligare som varit i Hästen lite längre.

– Här känner jag att det är fler som snackar och har lite mer rutin. Då kanske inte heller snacket behövs lika mycket.

Det talas ofta om att spelare börjar komma upp i åren. Marcus Eriksson är 38 år fyllda och tycker att det inte ska handla om hur gammal man är utan hur spelaren brinner för hockeyn.

– Det finns saker som både är bra och dåliga när man blir äldre. Någonstans skaffar man sig under alla år en kunskap. Den tror jag inte man ska se bort ifrån. Så länge det finns ett driv och en vilja att bli bättre hos spelarna tror inte jag att det spelar någon roll om man är 30, 35 eller 40 år.

– Klart att det finns en större utvecklingspotential i folk som är 19, 20 år, men man ska inte, som sagt var, bortse ifrån att en spelare som kommit upp i ålder har skaffat sig en erfarenhet och kunskap som yngre inte har.

– Jag fattar såklart att kontrakten jag kommer skriva framöver blir inte för att man kanske inte bygger på sikt eller skriver ett tre eller fyraårskontrakt. Det blir år för år, vilket jag får köpa, medan man med yngre spelare kan skriva längre kontrakt.

Foto: Bildbyrån. Spelar Marcus Eriksson i SHL nästa säsong?

Det har spekulerats kring att Marcus Eriksson kommande säsong kommer spela i SHL och visst lockar det honom att en dag få spela i vår högsta liga.

– Klart att alla har en dröm. Det tror jag alla spelare i Sverige börja drömma om som liten, SHL, NHL och allt sådant.

– Det är något även jag drömt om hela tiden. Under resans gång har jag släppt det som mål. Mest för saker hänt under resan. Jag var i kontakt med SHL-klubbar under flera år då jag var yngre. Då kunde jag få som svar att jag var lite för gammal och inte hade testat på SHL riktigt.

– Då lade jag om fokus och försökt spelat så bra kan för att ha någonstans att spela säsongen efter. Om det sedan skulle bli i SHL eller någon annanstans var skitsamma. Jag ville bara fortsätta spela.

Hur tänker du själv inför nästa säsong och framåt?

– Egentligen tar jag en säsong i taget. Jag har i alla fall inte tänkt att sluta nu eftersom jag brinner mycket för hockeyn och tycker att det är roligaste som finns.

– Jag känner inte att kroppen skulle må dåligt och har inga skador. Jag har egentligen varit befriad från skador under hela min karriär. Ännu ser jag inte slutet av min karriär, men är medveten om att jag får ta det år för år.

– Det måste kännas bra mentalt och att jag kan ladda om för att köra en säsong till. Det kräver ändå en hel del för att vara en spelare på elitnivå. Även för familjen som ofta måste ställa upp eftersom det är mitt schema som gäller.

– Har man ett vanligt jobb kanske man kan gå ifrån tidigare eller skjuta på ett möte, men har vi match så har vi match. Då spelar det nästan ingen roll vad som står på familjens agenda utan det är mitt schema som styr vardagen.

– Det är något man måste ta in i allting, att familjen ställer upp otroligt mycket för att jag ska kunna hålla på med det här. Än så länge klagar familjen inte allt för mycket där hemma (skratt) och jag tycker, som sagt var, att det är otroligt roligt att spela.

“Sedan får vi se vad som sker”

Har telefonen gått varm med samtal från sportchefer i SHL senaste tiden?

– Inte direkt, skrattar Marcus Eriksson och fortsätter:

– Det har varit en del kontakter och jag har pratat med några klubbar och det är väl kul. Jag har fokus på Södertälje och slutet av säsongen här. Det är vad jag tänker på nu och jag svävar inte i väg för mycket.

– Jag vill göra ett bra avslut på säsongen med Södertälje och se hur långt vi kan ta det här. Sedan får vi se vad som sker då.

Vad talar för att du spelar i SHL med Södertälje nästa säsong?

– Vi har en bra chans att gå upp i alla fall. Det är tajt och jag tycker att alla topplag är bra och små grejer som skiljer lagen åt.

– Vad som talar för? Jag vet inte och har inte heller tänkt så långt över huvud taget. Första ska vi se till att gå upp. Det är där fokus ligger.

Är det ”tråkiga” svaret att du tar match för match?

– Ja, så är det och det jag tar med mig mest från alla säsonger, att det inte går att sväva i väg och tänka för långt framåt. Jag försöker ta varje match för var den är och göra ett så bra jobb som möjligt.

– Sedan får vi dra ihop ett avslut när säsongen är slut och då blicka framåt. Svävar du i väg och ser för långt fram blir det sällan bra på isen. Jag försöker helt enkelt leva i nuet, avslutar Hockeyallsvenskans poängligaledare.

TV: Jaromír Jágrs #68 pensioneras i Pittsburgh