Fredrik Forsberg har varit petad i HV71 och ryktades kunna lämna klubben innan förra veckans deadline.

Nu öppnar forwarden upp om situationen i HV, intresset från andra klubbar och beslutet att stanna.

– Det var ett tufft beslut men till slut kändes det som om jag inte ville ge upp det här, säger Forsberg till Jönköpings-Posten.

Innan deadline för övergångar i torsdags var Fredrik Forsberg ryktenas man.

Han har tappat sin plats i HV71:s forwardsbesättning och varit både bänkad och petad i över två månaders tid. Det ledde till uppgifter om att den tidigare målkungen kunde vara på väg bort från klubben och hade intresse från flera andra lag, bland annat i SHL.

Under situationen som varit har Forsberg valt att inte uttala sig i media men nu bryter forwarden tystnaden om petningarna som hållit honom utanför laget.

– Det är tufft, så klart. Man vill ju vara med här inne och hjälpa laget och visa att man är tillräckligt bra för att kunna hjälpa laget att vinna matcher. Det har verkligen varit jobbigt att sitta vid sidan av, säger Forsberg till Jönköpings-Posten.

“Det fanns intresse både i Sverige och utomlands”

Det var länge osäkert ifall Fredrik Forsberg skulle bli kvar i HV71 eller om han skulle lämna för att få bättre möjlighet till spel någon annanstans. På deadlinedagen meddelade dock sportchefen Kent “Nubben” Norberg för hockeysverige.se att Forsberg blev kvar i klubben.

Det var Forsbergs egna beslut att inte lämna HV71, för intresse saknades inte.

– Jag hamnade i en otroligt svår sits. Jag har väl inte spelat en match med ordentligt med istid sedan i december, så jag kände väl för min personliga del att jag kanske behövde kolla och lyssna på vad andra erbjöd. Det fanns intresse både i Sverige och utomlands och det är klart man lyssnade och så, säger han.

Fredrik Forsberg fortsätter för JP:

– Men jag trivs så otroligt bra här och jag känner väl att jag har mycket kvar att ge i det här laget. Jag tycker väl att jag ska kunna konkurrera om en plats och spela varje match och därför vill jag inte ge upp det heller. Det är här jag vill vara, jag förlängde med två år inför den här säsongen och det är ett tecken på att jag vill stanna och verkligen spela i HV. Det var ett tufft beslut men till slut kändes det som om jag inte ville ge upp det här. Det känns som att jag kan hjälpa det här laget att undvika kvalet. Förhoppningsvis har jag tagit ett bra beslut och kan vara med och hjälpa till.

Får spela i morgondagens match

Fredrik Forsberg har inte spelat för HV71 sedan 2-1-segern mot Rögle den 25 januari men när laget ställs mot Timrå i morgon så kommer Forsberg att vara med på isen igen då han ersätter Mattias Tedenby som saknas med en skavank.

Under säsongen har Forsberg noterats för 4+2 på 35 matcher. Han har tidigare levererat bra för HV71 under tre raka säsonger med 17+9 på 50 matcher under säsongen 2020/21, i HockeyAllsvenskan gjorde han sedan 28+26 och förra säsongen stod han för 15+11 i SHL.

