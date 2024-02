ANNONS

Pittsburgh har levererat under förväntningarna och behöver en bra säsongsavslutning för att nå slutspelet.

Men en som inte har gjort någon besviken är lagets svenska back Marcus Pettersson.

– Jag har varit här i några år nu och har hittat min roll och spelar med bra spelare, berättar han för Hockeysverige.se.

Marcus Pettersson lämnade Sverige redan sommaren 2017. Sedan dess har Skellefteåsonen tagit kliv för varje säsong som går, och nu har backen växt ut till en nyckelspelare i det stjärnspäckade Pittsburgh Penguins.

Den här säsongen har 27-åringen det tredje högsta snittet i istid per match i laget. Endast stjärnorna Kris Letang och Erik Karlsson, som Pettersson också bildat backpar med under säsongen, spelar mer.

Spelar du ditt livs hockey just nu?

– Det tycker jag väl, säger Marcus Pettersson till hockeysverige.se.

– Vi är inne i en riktig kamp som lag. Det är tajt, det är tufft och det är många lag som kan ta sig dit. Själv har det känts bra hela säsongen och jag har inte haft några större motgångar.

Det är nu fjärde säsongen i Penguins organisation, och det finns heller inga större hemligheter till varför det har lossnat just i år.

– Konsekvent spel. Jag har hittat min roll på ett bra sätt. Jag har varit här i några år nu och har hittat min roll och spelar med bra spelare. När man hittar det och självförtroendet får man mer speltid och sen byggs självförtroendet på det.

“Häftigt att få spela med honom”

I snitt ligger istiden på strax över 22 minuter, men ibland spelar Marcus Pettersson även upp mot 25 och 26 minuter på en match. Ett tydligt bevis för att svensken nu är en av coachen Mike Sullivans “go to-killar".

Något som inte har varit givet tidigare under karriären.

– Ibland som back… man har varit den som har spelat både elva minuter och nu den som spelar över 20 minuter. Det kan vara enklare att spela mycket som back för man kommer in i ett bra flow.

Den här säsongen har han också fått bilda ett helsvenskt backpar i långa stunder. Och backpartnern har då inte vem som helst utan en av Sveriges bästa backar – någonsin.

En viss Erik Karlsson, som förra säsongen gjorde över 100 poäng.

– Det har varit skitkul. Vi började säsongen ihop och sen har vi bytt lite backpar på slutet. Men det är häftigt. Jag blev otroligt peppad när han skrev på i somras och pratade lite med honom då. Det har varit häftigt att få spela med honom och se grejerna han gör. Att plocka ut grejer från hans spel och kanske implementera till sitt egna spel. Det är en fantastisk spelare så det har varit kul.

Pittsburgh har en åldrande kärna och det är fortfarande det gamla gardet som styr skeppet. När man då också valde att trejda för Erik Karlsson i somras var det ett tydligt tecken på att man ville ge sina trotjänare en sista chans att gå för en Stanley Cup.

Vad har hans intåg betytt för klubben?

– Mycket. Det är en fantastisk spelare och ett stort namn som kommer in. Det visar att vi satsar och vill vinna. Vi är inne i en kamp just nu där vi står på utsidan och kollar in. Vi känner ändå att vi har chansen, det är många matcher som kommer nu närmsta tiden.

“Många i ligan som har velat det här länge”

I Pittsburgh finns det som sagt mycket rutin och mycket stjärnglans. Där kaptenen och härföraren Sidney Crosby så klart är det stora ansiktet utåt.

Men där bakom har Marcus Pettersson börjat ta mer och mer plats, och har nu växt ut till en ledargestalt i lagbygget.

– Det är ingenting jag har försökt ändra i mig själv. När jag var yngre var jag kapten i TV-pucken och så där. Jag har tagit för mig mer och tagit en större roll. Självförtroende bygger självförtroende.

Den stora snackisen i NHL har annars varit att landslagen kommer få loss spelarna till OS 2026. Men där vi redan om ett år kommer få en försmak när USA, Kanada, Finland och Sverige ska göra upp i en fyrnationersturnering.

Hur har reaktionerna varit på det här bland er spelare?

– Det är många som har reagerat mycket bra. Det är många i ligan som har velat det här länge. Sen har vi många bra svenska backar i ligan just nu så det blir väl vad det blir. Men bara chansen att få representera Sverige i ett OS är en ära. Jag tror att det är bra för sporten att släppa oss, säger Marcus Pettersson och fortsätter:

– Jag tror det är viktigt för sporten i sig, att kunna se alla landslag ha sina absolut bästa spelare.

TV: Det bästa från Marcus Pettersson 23/24