Jaxson Stauber skrev AHL-historia i natt. Detta efter att målvakten höll tätt i hemmamötet med Chicago Wolves – samtidigt som han blev målskytt i Rockfords 4–0-seger.

Nattens möte med Chicago Wolves är en match som Jaxson Stauber förmodligen sent kommer att glömma. Inte nog med att Rockfords burväktare räddade samtliga 24 skott i matchen – han blev även målskytt i 4–0-segern.

Det var i matchens slutskede när Chicago jagade en sen reducering som Stauber slog till. Efter att bortalaget tagit ut sin målvakt såg burväktaren sin chans efter att ha stoppat en puck bakom eget mål. 24-åringen ställde in siktet, sköt – och fick se pucken glida in på andra sidan isen innan han omfamnades av jublande lagkamrater.

Stauber blev därmed den förste målvakten i AHL:s historia att både hålla nollan och bli målskytt i en och samma match.

Går i sin pappas fotspår

24-åringen är emellertid inte den enda spelade sin familj som blivit målskytt i farmarligan. Även pappa Robb Stauber, som liksom Jaxson var målvakt och vaktade kassen i 132 matcher i AHL under sin karriär, blev målskytt under sin karriär, då han nätade i en match mot Prince Edward Island med sitt Rochester Americans under säsongen 1995/96.

Stauber är den tredje målvakten att noteras för ett mål i AHL den här säsongen. Tidigare har både SHL-bekantingen Strauss Mann samt Alex Nedeljkovic skrivit in sig i målprotokollet för Laval respektive Wilkes/Barre-Scranton.

Jaxson Stauber tillhör sedan förra säsongen Chicago Blackhawks organisation, där han spelade sex NHL-matcher under fjolårssäsongen. Denna säsong har det blivit uteslutande farmarlagsspel för målvakten, som står noterad för en räddningsprocent på 89,4 procent samt ett snitt på 3,16 insläppta mål per match efter 18 spelade matcher.

