Årets HockeyEttan-upplaga är den svagaste på många år, menar Hockeysverige.se's Mikael Mjörnberg. Något som bland annat öppnat för flera överraskningslag. Men vilka går egentligen upp i HockeyAllsvenskan?

– De har ett bra smygläge, säger Mjörnberg om sitt tippade lag.

Häromdagen kunde ni läsa om de stora klubbarna som haft oväntat tuffa säsonger. I den mindre smickrande kategorin sticker lag som Karlskrona, Brödernas/Väsby och Troja/Ljungby ut.

Men det, i kombination med att tunga elefanter som Kalmar och Nybro gått upp, har ju också öppnat för att flera lag kunnat överraska positivt.

– Årets säsong är den svagaste på många år, konstaterar Hockeysverige.se's HockeyEttan-expert Mikael Mjörnberg.

– Dels på grund av att Kalmar och Nybro gått upp, men också för att många klubbar är fattiga. Det är många klubbar som har ekonomiska problem och därför har behövt backa tillbaka och satsa ungt. De hutlösa licenskraven går ju också upp nu, och de kommer innebära en superprövning för de mindre klubbarna. Det är därför vi sett överraskningslag som Vimmerby och Dalen släppa sina spelare, just med hänvisning till att de måste klara elitlicensen. Det är klart det påverkar klassen på serien.

Just Vimmerby och Dalen är två lag som överraskat positivt. Vimmerby ligger tvåa i AllEttan södra, och Dalen är sex poäng bakom och ligger på fjärde plats. Vimmerby sålde nyligen sin stjärnback Oskar Lindgren till Tingsryd, vilket möttes av kritik av Mikael Mjörnberg

“Vimmerby har gått från klarhet till klarhet under säsongen och är Hockeyettans kanske allra mest konsekventa gäng. Laget spelar en vägvinnande hockey som mycket väl skulle kunna ta föreningen till en efterlängtad kvalserie...om inte mer än så. Ändå väljer man att sälja av sin bäste back Oskar Lindgren till tröstlösa identitetshaveriet Tingsryd i Hockeyallsvenskan”, skrev han då i sin blogg.

Dalen har i sin tur släppt Erik Thorwalls till Kalmar, och succén Kalle Holm till Nybro.

Oskar Lindgren. Foto: Bildbyrån.

“Oglamoröst deluxe - vinner mycket på det”

Tycker du att Vimmerby sålde sin chans till att gå upp i HockeyAllsvenskan?

– Nej, det gjorde de inte. Däremot försämrade de sin chans, eftersom han var deras bästa back. De har funkat som lag hela säsongen, och har många bra spelare kvar. Det är inte som Nyköping, som sålde sin målvakt Daniel Fahlström till Nybro. För dem är det bara att stänga av säsongen.

– Men det största problemet var signalen de sände till alla runtomkring. Han (Oskar Lindgren) var deras supporterspelare, och det är det största problemet.

HC Dalen då, hur långt kan de gå?

– Dalen är ett sånt lag som kan förstöra för alla andra. Jag tror de kan spela en hockey som kan vara jobbig att lösa upp. De har många välskolade spelare som är fostrade i HV71:s organisation, och sen har de målvakten Oskar Blomgren som är helt fenomenalt bra.

– De jobbar stenhårt, men spelar ingen fin hockey egentligen. Det är ett lag som har jobbiga, stora försvarare och folk hatar att komma till Smedjehov och spela. Det är fem personer i publiken, det är iskallt, det är en stenhård is…Det är oglamoröst deluxe. De vinner mycket på det.

Mjörnberg funderar dock på om den lilla Jönköpingsklubben ens vill gå långt i ett slutspel.

– De var i kvalserien för några år sedan (2022), men eftersom ekonomin är rätt risig och de inte har någon publik kostar ett kvalseriedeltagande mer än det smakar. Det är tveksamt om de vill dit. De kanske vill åka i en femte match i en semifinal, snarare.

Kalle Holm lämnade Dalen och har gjort succé i Nybro. Foto: Bildbyrån.

“Har inte med någon uppflyttningsdiskussion att göra”

Ett annat lag som överraskat positivt är Lindlöven, som ligger trea i AllEttan norra och har klart häng på en topp två-plats som ger en direktplats till semifinalspelet.

– Den klubben har varit lite av en fars de senaste åren, för de har byggt ganska intressanta lag men så har spelarna gått sönder eller så har de tappat spelare till HockeyAllsvenskan sent på säsongen.

– Nycklarna till den här starka säsongen är att de fått vara skadefria, i kombination med att den norra serien är ganska svag. Den håller inte jättehög klass.

Hur långt in ett slutspel kan Lindlöven utmana?

– Det är svårt att säga, och tabellen är väldigt haltande också. De kan säkert klara en slutspelsrunda, och om de kommer topp-två är det ju bara en runda de behöver klara av för att gå till kvalserien.

– Men jag tycker det känns ganska långsökt. De ska snarare se och lära i ett slutspel, och har inte med någon form av uppflyttningsdiskussion att göra.

Just nu toppar Brödernas/Väsby den norra serien, men de har fler matcher spelade än lagen som jagar och kan komma att tappa mark på sikt. I den södra serien toppar Kristianstad och Vimmerby på 30 poäng, följt av Halmstad på 29. Kristianstad är det lag i HockeyEttan som ifjol spelade i HockeyAllsvenskan. De ramlade som bekant ned under sommaren, på grund av att de inte mötte de ekonomiska kraven i HockeyAllsvenskan.

– Jag tycker de presterat över förväntan. De hamnade i en jättejobbig sits eftersom de ramlade ned sent. Den nye sportchefen Christoffer Malm kom in och trodde att han skulle bygga ett lag för HockeyAllsvenskan, men det var bara att knyckla ihop det pappret och värva för Ettan i stället. Och man måste ju säga att han träffat tvär-rätt i sina värvningar, säger Mjörnberg.

– De har kastat ut och plockat in spelare och det har minst sagt varit en ambulerande trupp, men de har ändå klarat av att spela en bra hockey. De flesta trodde att det skulle ta längre tid för dem att få till det i Ettan.

Tipset: Hudiksvall går upp

Hur många lag tycker du det är som kan ha som förhoppning att gå upp till HockeyAllsvenskan?

– Det är det som är så roligt med årets säsong, att inget av de uttalade favoritlagen presterat på en sådan nivå att man bara känner att “de kommer gå upp”. Det är inte bara negativt att klassen på HockeyEttan är sämre i år.

– Det man exempelvis såg med Nybro, att de ju var bra på riktigt, det finns inte riktigt i år.

– Skulle Brödernas nå sin potential är de ju en stor utmanare. Men Hudiksvall, som snubblat på mållinjen några år, har ett minst lika bra lag i år även om de svajat lite. Det har varit så mycket fokus på att Brödernas och Karlskrona underpresterat att de har kunnat smyga under radarn lite. Kanske ska de vara den stora favoriten?

– Kristianstad är bra, Vimmerby gör en supersäsong… KHK skulle kunna hitta något, men de har satt sig i en så dum situation att även om de tar sig till slutspel kommer de med ganska stor sannolikhet inte få hemmaplansfördel i varken kvartsfinal eller semifinal.

Hudiksvalls poängkung Christoffer Jansson. Foto: Bildbyrån.

Men vilka tar klivet upp till sist?

– Jag har ju sagt Karlskrona tidigare, men de gör allt för att motbevisa mig…Jag börjar vackla i den tron.

– Jag tror som sagt att Hudik har ett bra smygläge. De kan väl inte vika ned sig i kvalseriens sista omgång en gång till?

Så spelas slutspelet

Play-in till slutspel inleds den 27:e februari, mellan tvåorna och treorna från serierna med lag som missade AllEttan. Därefter spelas kvartsfinaler, med 16 deltagande lag. Då deltar lag 3-8 från AllEttan norra och södra, segrarna från Vårettan norra och södra samt de två segrande lagen från play-in.

Vinnarna där går till semifinal, där också lag ett och två från AllEttan äntrar slutspelet. Totalt tolv lag gör upp i sex matchserier, och vinnarna i de sex matchserierna får sedan spela kvalserien. Där möter alla lag varandra två gånger om, och vinnaren spelar i HockeyAllsvenskan kommande säsong.