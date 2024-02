Inte mycket gick Pittsburgh Penguins väg i nattens möte med Florida Panthers. Det illustrerades inte minst vid ett av bortalagets mål, där en puck styrdes via Marcus Petterssons skridsko och in i en hög båge över Tristan Jarry.

– Det ser man inte ofta, säger målskytten Anton Lundell.

Pittsburgh Penguins hade inte marginalerna på sin sida i nattens 2–5-förlust mot Florida Panthers. Inte nog med att Rickard Rakell fick sitt 1–0-mål bortdömt tidigt i den andra perioden till följd av en hög klubba som föranledde målet för att sedan få se Panthers rycka ifrån till en 2–0-ledning kort därefter.

I den tredje perioden, vid underläge 1–4, var Penguins svenske back Marcus Pettersson inblandad i ett minst sagt snöpligt baklängesmål. Detta efter att Anton Lundell avlossat ett skott mot mål som sedan styrdes via svenskens skridsko för att sedan gå i en så pass hög båge att målvakten Tristan Jarry tappade kontrollen på var pucken var, innan den retsamt damp ner bakom honom varpå 5–1-målet var ett faktum.

– Det ser man inte ofta, den där typen av mål. Vi hade turen på vår sida, men det tar vi, säger Lundell till NHL.com.

Easily Anton Lundell's second nicest goal of the night... 😅



📺: @NHL_on_TNT & @SportsonMax ➡️ https://t.co/W9mpYG1lMO pic.twitter.com/5EToLGiZb3