Juuse Saros har varit Nashville Predators trogen hela sin NHL-karriär. Innan trade deadline i mars kan den finske stjärnmålvaktens tid i klubben vara över.

– Man måste lyssna, säger general managern Barry Trotz i en radiointervju med 102.5 The Game.

Redan förra säsongen cirkulerade trejdrykten kring Nashville Predators finske stjärnmålvakt Juuse Saros. Den gången utmynnade ryktena inte i någon flytt för målvakten – men den här säsongen kan saker och ting sluta annorlunda.

Enligt Nashville Hockey Now är general managern Barry Trotz inte bara öppen för idén att trejda Saros – han överväger till och med att göra det, enligt sajten. I en radiointervju med 102.5 The Game gav Trotz sin syn på Saros-situationen.

– Han har utan tvekan varit en speciell spelare för oss. Samtidigt, man måste lyssna. Om det kommer en tillgång som du inte tror att du kan lyckas få tag i, samtidigt som vår styrka är våra målvakter, så måste man överväga det (att trejda Saros). Det har jag sagt till honom också, säger Trotz.

Klubbarna som kopplas samman med Saros

Även Sportsnets initierades insider Elliotte Friedman har rapporterat om Nashvilles planer på att eventuellt göra sig av med trotjänaren.

Bland lagen som nämns bland de tänkbara trejdkandidaterna återfinns lag som Edmonton, Carolina, Toronto, Los Angeles och New Jersey. Enligt Nashville Hockey Now har Carolina, Los Angeles och New Jersey tidigare kopplats samman med Saros i trejdsammanhang.

Den 28-årige finländaren draftades av Nashville sommaren 2013 och anslöt till klubben 2015 och säsongen 2015/16 NHL-debuterade han för klubben. Totalt har målvakten spelat 328 matcher för klubben, vilket gör honom till klubbens tredje meste målvakt någonsin bakom Pekka Rinne (683 matcher) och Tomas Vokoun (383).

Stortalangen väntar på sin chans

Denna säsong bildar Saros målvaktspar med landsmannen Kevin Lankinen, samtidigt som storlöftet Jaroslav Askarov återfinns i farmarlaget Milwaukee. Där har 21-åringen denna säsong noterats för 18 segrar på 25 matcher samt en räddningsprocent på 92,1 procent.

Juuse Saros skrev ett fyraårskontrakt med Nashville sommaren 2021 som sträcker sig över säsongen 2024/25. Målvakten har en lönetaksträff på fem miljoner dollar på sitt nuvarande avtal.

