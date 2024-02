ANNONS

Filip Eriksson har kommit som en kanon. Talangen var först snubblande nära att först slå sig in i JVM-truppen – för att sedan göra dundersuccé i Nybro

– Det är en resa som alla kanske inte har sett men jag har alltid trott på mig själv, berättar 19-åringen för Hockeysverige.se.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Nybro valde i början av januari att låna in Filip Eriksson från Växjö. Talangen, som så sent som för två år sedan spelade i Troja/Ljungbys J18-lag.

Succén lät inte heller vänta på sig.

I de första nio (!) matcherna stod han för minst en poäng, och är nu den forwarden i laget med högst snitt i istid per match.

Berätta om hur det har varit att komma in här?

– Det har varit otroligt kul att komma till Nybro. Jag har fått bra förtroende och spelat mycket. Jag ska bara fortsätta att göra det bra.

Totalt har det blivit 16 poäng på 14 matcher i Hockeyallsvenskan.

– Jag kom in i ett bra stim där och gjorde mycket poäng. Det kändes nästan som att allt gick in. Men nu har det blivit lite mer normalt kanske. Lägena är där och jag känner ingen stress över att göra poäng just nu.

“Fått jobba med spelförståelsen tack vare det”

Det som slår en när man ser Filip Eriksson spela är hur han vårdar pucken, hur han ser banan och rörelsemönstret.

Något som gjorde att bland annat Montréal Canadiens valde att drafta doldisen förra sommaren, trots stora skadeproblem under säsongen.

Vad säger du om spelförståelsen du besitter?

– Det är min styrka, spelförståelsen och att ligga rätt hela tiden. Jag försöker göra det så mycket som möjligt och sen kommer chanserna. Då gäller det att ta tillvara på dem.

I början av säsongen fick 19-åringen också debutera i landslagssammanhang och var med på den sista samlingen inför turneringen. Det blev dock inget spel i Göteborg.

Men raketresan har inte avtagit för det.

– Det är en resa som alla kanske inte har sett men jag har alltid trott på mig själv. Det är kul att man får ha lite medstuds ibland och ta tillvara på chanserna när de kommer.

Var kommer din spelförståelse ifrån?

– Jag har alltid varit rätt kortväxt och fått jobba med spelförståelsen tack vare det.

Fotnot: Under fredagen kommer ett längre inslag om Filip Eriksson i podcasten “Framtidens stjärnor” – missa inte det!

TV: Så nära var Jacob Markström att bli trejdad