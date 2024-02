ANNONS

Efter förra årets jättefiasko och säsongens tunga resultat agerar Columbus.

Jarmo Kekäläinen får lämna sin post som general manager efter nästan tolv säsonger.

– Det är dags för ett nytt perspektiv, säger John Davidson i ett pressmeddelande.

Jarmo Kekäläinen kommer inte längre att leda Columbus Blue Jackets bakom kulisserna. Under torsdagen meddelar NHL-klubben att de sparkas general managern. John Davidson, President of Hockey Operations, kommer istället att ta sig an jobbet i samtidigt som jakten på en ersättare till Kekäläinen inleds.

– Det här är en av de tuffaste dagarna jag haft i karriären då Jarmo är en vän, någon jag har mycket respekt för och någon som gjort mycket bra under sin tid här. Samtidigt som framtiden för klubben ser ljus ut har prestationerna inte varit tillräckligt bra. Det är dags för ett nytt perspektiv, säger Davidson i ett pressmeddelande.

Den nu 57-årige Jarmo Kekäläinen anlitades som GM för Columbus under säsongen 2012/13 och har sedan dess styrt klubben.

Förra året valde han att anställa Mike Babcock som ny huvudtränare och det hela slutade i ett jättefiasko. En hel del röster höjdes då och menade att Kekäläinen borde ersättas, men till slut kom då ett besked om att finländaren satt säkert. Nu ska han till slut ersättas. Detta när klubben i skrivande stund ligger sist i den östra konferensen.

TV: Så nära var Jacob Markström att bli trejdad