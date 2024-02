Linus Ullmark bötfälls – efter klubbsvinget

Linus Ullmark svingade sin klubba mot Michael Eyssimonts huvud i gårdagnattens match.

Nu straffas den svenske målvakten med 5 000 dollars böter.

När Boston Bruins och Tampa Bay Lightning möttes under natten blev det irriterat i den tredje perioden.

Tampa Bays forward Michael Eyssimont tog sig in framför målet och åkte då in i Bostons svenske målvakt Linus Ullmark där axeln tar mot huvudet på Ullmark.

Toppmålvakten lessnade då på Eyssimont och svingade med sin klubba mot forwardens huvud och träffade på hjälmen. Ingen utvisning dömdes efter situationen men det delas nu ut ett straff i efterhand.

NHL:s disciplinnämnd, Player Safety, meddelar nämligen att Linus Ullmark straffas med 5 000 dollar (cirka 52 607 kronor) i böter för slaget med klubban.

Linus Ullmark and Kevin Shattenkirk are not thrilled with Michael Eyssimont. pic.twitter.com/TXzPkfPISx

Boston’s Linus Ullmark has been fined $5,000, the maximum allowable under the CBA, for high-sticking Tampa Bay’s Michael Eyssimont.